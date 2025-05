Alba Cheer: Titans al Summer All Level, è podio

Seconda giornata con il sorriso al Summer All Level di Amburgo per i team di Alba Cheer, dove arriva il podio con le Happy Titans.

Medaglia di bronzo e hit zero, il secondo stagionale, con il bellissimo punteggio di 92,39 per il team di giovanissime in gara nella categoria Open peewee lv. 1.

Ottima routine e diciannovesimo piazzamento con lo score di 90,99 nell'open peewee lv. 0 per gli Entry Titans, in una serratissima competizione che ha visto in pedana oltre 30 team.

Le prestazioni di entrambe le squadre peewee sono state sull'onda lunga di quanto presentato ieri dalle compagini junior: routine solide e ben strutturate con attenzione ai dettagli dei regolamenti e tanti progressi da parte di tutti sono testimonianza di una stagione in crescita.

Prendere parte a una manifestazione di elevato spessore come il Summer All Level di Amburgo e per lo più gareggiare in categorie molto competitive ha reso affascinante la sfida per i team albesi, che si sono confrontati con pieno onore su un palcoscenico internazionale di assoluto rilievo.