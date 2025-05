ASD Judo Cuneo: Gianluca Sanna domina la scena a Montecchio Maggiore

Lo scorso 10 maggio al Palacollodi di Montecchio Maggiore (VI) si è disputato il Trofeo Italia esordienti B con una straordinaria partecipazione: 211 club, 680 atleti di cui 452 maschi e 228 femmine.

Per l’ASD Judo Cuneo Gianluca Sanna si è riconfermato un judoka d’eccellenza dominando ogni avversario affrontato nella sua categoria -60Kg che contava 59 atleti in totale. Una progressione vincente impressionante, con cinque incontri vinti per IPPON (KO), di cui soltanto uno durato più di 120 secondi, mentre il cronometro non ha superato il minuto in altre due occasioni; Sanna si riconferma così leader nazionale della categoria e grazie a questo meritatissimo primo posto l’ASD Judo Cuneo si è classificata al 9° posto sui 211 club presenti.

Questo splendido risultato è frutto del costante impegno profuso da tutto il gruppo, sempre proiettato al raggiungimento di importanti ed ambiziosi obiettivi.

L’associazione ringrazia tutti i suoi atleti per la sinergia venutasi a creare e per aver assimilato uno dei principi fondamentali del judo: “JITA KYOEI”, insieme per migliorare e progredire!