Baseball Serie B: il JFK Mondovì travolge anche il Brescia e si isola in testa alla classifica

Il JFK Mondovì continua a vincere e a dare spettacolo: i biancoblù condotti da Leo Marconi strapazzano anche Brescia e ora – approfittando della sconfitta del CABS in una delle due partite con la catalana - sono primi in solitaria, guidando la classifica del proprio girone con nove punti. La partenza dei monregalesi contro i bresciani è a razzo: subito un fuoricampo di Rodriguez, al quale si aggiungono valide a raffica distribuite sui vari inning da parte di Padilla, Fontana, Ghiglia, Rosso, Kramer e Franceschini.

Al secondo inning Mondovì è già avanti per 10-0. Si segnala l'ottima prestazione sul monte di lancio del giovane Calcagno, che ha retto la partita fino all inizio del sesto inning. Fin quando, cioè, si è chiusa la partita sul punteggio di 19-1 per il JFK Mondovì, per sancita manifesta inferiorità. I biancoblù non sono stati da meno neanche nel secondo match con Brescia. Tutta accelerata la partenza dei monregalesi, che si portano sul 4-0 a fine quarto inning. Molto bene il giovane Lorenzo Rosso, con due valide su tre turni in battuta; a queste si aggiungono le valide anche da parte di Rodriguez, Padilla e Matteo Ghiiglia. Sul monte di lancio si è esibito in ottime cose, sin da subito, Gregorio Cebotari, che successivamente è stato rilevato da Luca Franceschini; a chiudere, Pedro Padilla: e così al settimo inning un'altra manifesta inferiorità consegna la vittoria nelle mani dei monregalesi, con il finale di 12-2.

Senz'altro un momento d'oro per il JFK Mondovì, che da neopromossa “terribile” sta mettendo in fila gli avversari, guidando provvisoriamente la classifica grazie a prestazioni di tutto rispetto che stanno davvero sorprendendo. I ragazzi di Marconi nel prossimo turno saranno impegnati nella trasferta di Piacenza, squadra attualmente terza in classifica.

Classifica: JFK Mondovì 9 punti; CABS 8; Piacenza baseball 6; ARES 5; Old Rags, Ecotherm Brescia, Rho baseball 3; Catalana 2.