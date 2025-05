Bocce: l'Auxilium Saluzzo ritorna in serie A del volo

Dopo un anno di transizione di A2, dopo la retrocessione nella passata edizione, l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo festeggia con pieno merito il ritorno nella A del volo.

Il sodalizio saluzzese del presidente Pieraldo Moine si è aggiudicato la final four, che si è tenuta a Castelnuovo Don Bosco, nel fine settimana appena concluso.

Il team saluzzese, nel match conclusivo della due giorni, ha avuto la meglio per 15 a 9, contro l’Albese. Partita che ha visto la grande reazione della formazione saluzzese, che, nella fase centrale, ha vinto le quattro prove in programma, portandosi in vantaggio per 11 a 5. Uno strappo, che ha consentito alla compagine marchionale di gestire con sicurezza la terza frazione di gioco; decisivo per il trionfo finale, il successo nella prova individuale di Stefano Migliore, nei confronti di Giorgio Galleano.

Nella partita di semifinale, del sabato, l’Auxilium Saluzzo, aveva superato per 14 a 2, il Pederobba. Giustificata l’euforia del team, guidato nel corso della stagione da Michela Perassi e Paolo Costa. Un campionato con l' Auxilium Saluzzo sempre protagonista, a partire dalla prima giornata.

Un successo costruito grazie allo spirito di squadra, riuscendo a compattare ogni ruolo. Oltre al passaggio alla massima categoria, l’Auxilium Saluzzo, ha conquista anche il titolo di campione d’Italia di A2 del volo.

Sempre per questa specialità, nella selezione regionale femminile, ai campionati italiani di categoria B, nella prova individuale tenutsasi al Rossini di Torino, qualificazione per Maria Grazia Lingua. Sabato 24 maggio il sodalizio saluzzese ospiterà la fase di qualificazione, per determinare la settima società che passerà alla fase regionale di terza categoria.

Anche la specialità petanque ha regalato soddisfazioni, con il settore rosa nel campionato di promozione, dove le giocatrici di Franco Vottero, vincendo nelle ultime due giornate del torneo di qualificazione regionale, contro Borgonese e Bisalta Peveragno, hanno conquistato la qualificazione alla fase nazionale, che si terrà il 30 giugno a Bordighera. La vincente di questa sessione di gioco, sarà promossa nella A femminile.

Sabato 24 maggio, ritorna la serie A di petanque: la compagine saluzzese del duo Fornetti e Rei ospiterà, al bocciodromo saluzzese, la capolista Vita Nova di Savigliano.