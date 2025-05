Calcio femminile: la stagione della Freedom FC Women si chiude con una sconfitta, il Parma passa 2-1 al Paschiero

Si conclude con una sconfitta di misura, al termine di un match combattuto (al di là del valore effettivo di classifica), la stagione in Serie B della Freedom FC Women: al “Paschiero” finisce 1-2 per il Parma, all’ennesima passerella festosa per la promozione in A, nonostante la rete nel primo tempo di Coda ed una prova battagliera delle biancoblu. Le cuneesi, quindi, concludono il proprio percorso con 37 punti (frutto di 10 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte) ed all’undicesimo posto in classifica, migliorando, al secondo campionato nella serie cadetta, il proprio score con un +9 rispetto al 2023-24.

LA CRONACA - 4-1-3-2 per la Freedom: in porta Korenciova, difesa con Cuciniello, Brscic, Fracaros e Giuliano; Franco play basso, a centrocampo Dicataldo, Zanni e Bison; davanti tandem Coda-Pasquali; Parma con il 4-3-3: fra i pali Copetti, retroguardia con Rabot, Ambrosi, Masu, Peruzzo; a centrocampo Ferrario, Pondini e Zamanian; in attacco tridente formato da Lonati, Ferin e Rognoni.

La prima occasione della gara è per il Parma al minuto 8: Lonati si avventa su un cross da sinistra ma, sul secondo palo, non riesce a dare forza. Giuliano salva a pochi centimetri dalla linea

Risponde la Freedom con tre occasioni fra il 10’ e il 12’: giro e tiro di Zanni dal limite, palla alta di poco; poi, Coda serve Zanni in area, conclusione della centrocampista e bella respinta di Copetti; infine botta di Bison dai 16 metri, Copetti vola ed alza in corner

Primo tempo ricco di squilli: al 13’ Ferrario lanciata in verticale davanti a Korenciova cerca l’assist, Cuciniello in ripiegamento salva. Al 22’ è rigore Freedom per un fallo di mano in area: dal dischetto Coda non sbaglia, 1-0.

Alla mezz’ora, gol annullato alle emiliane: Ferin supera Korenciova allargandosi e crossando per Ferrario che, a centroarea, in insacca. Si alza la bandierina del guardalinee. Si va al riposo con le padrone di casa avanti. Nella ripresa, mister Colantuono inserisce subito Distefano e Kajzba, il Parma in avvio ha la grange chance per il pari: al 53’ infatti Fracaros atterra proprio Distefano in area, penalty. Dagli undici metri, battuta centrale di Ferrario, Korenciova di piede e in controtempo devia sulla traversa.

1-1 però solo rimandato: al 56’ Rognoni vince un rimpallo con Fracaros all’ingresso dell’area e calcia, palo-gol. Gioco spezzettato a causa di due infortuni che costringono Coda da una parte e Ferrario dall’altra in barella: al loro posto dentro Stankova e Benedetti. Al 66’ sorpasso Parma: Flipper in area, la più lesta di tutte è Kajzba che insacca. Nel finale di gara c’è ancora spazio per una parata di Korenciova su Distefano e per una traversa, in pieno recupero, di Zamanian. Termina 1-2. La stagione della Freedom FC Women si concluderà, di fatto, com’era iniziata in estate: con un’amichevole di prestigio, nel pomeriggio di giovedì 22 maggio, a Vinovo contro la Juventus Campione d’Italia.

FREEDOM FC WOMEN-PARMA 1-2

Reti: 23’ rig. Coda (F), 56’ Rognoni (P), 66’ Kajzba (P).

FREEDOM FC WOMEN (4-1-3-2): Korenciova, Cuciniello (75’ Maffei), Brscic, Fracaros (75’ Borello), Giuliano (75’ Marenco); Franco (66’ Harvey), Dicataldo, Zanni, Bison; Coda (60’ Stankova), Pasquali. A disp. Nucera, Macagno, Morini, Aime. All. Ardizzone.

PARMA (4-3-3): Copetti, Rabot, Ambrosi, Masu, Peruzzo (89’ Rizza); Ferrario (63’ Benedetti), Pondini, Zamanian; Lonati (45’ Distefano), Ferin (45’ Kajzba), Rognoni (79’ Nichele). A disp. Fierro, Zazzera, Catelli, Meneghini. All. Colantuono.

Arbitro: Marco Costa di Busto Arsizio (Matteo Chiaro e Luigi Fabrizio D’Orto di Busto Arsizio).

Ammonita: Fracaros (F)

Note: al 54’ Korenciova (F) para un rigore a Ferrario