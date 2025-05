Ciclismo: Nicole Bracco, caduta e rimonta della maglia rosa

Domenica 18 maggio a Gazoldo degli Ippoliti (Mantova) va in scena la nona tappa del Giro Interregionale D'Italia del Trofeo Rosa per Donne Esordienti e Allieve.

Una gara caratterizzata da un tracciato prevalentemente piatto da ripetersi per 8 volte. La saviglianese Nicole Bracco che compie un'impresa da vera combattiva, contro una sfortuna che in questa stagione sembra non volerle dare tregua.

Dopo numerosi tentativi di fuga e un ritmo frenetico di gara, a due tornate dalla fine una spettatrice poco attenta attraversa la carreggiata pochi istanti prima dell'arrivo del gruppo lanciato ad altissima velocità. Ne segue una brusca frenata sulla testa di gara che vede sbandare e cadere una decina di atlete tra le quali numerose protagoniste. Si scorgono infatti a terra le due maglie rosa di Nicole Bracco e di Aurora Cerame (Esordienti 2^ anno e Esordienti 1^ anno) compagne di squadra alla SC Cesano Maderno, insieme ad Olivia Giovannetti del Team Fabiana Luperini San Miniato seconda in classifica generale del Trofeo Rosa.

Pochi istanti dopo la caduta a meno 5 chilometri all'arrivo, è proprio la SC Cesano Maderno a mandare in avanscoperta l'atleta del secondo anno Martina Pianta, la quale raggiunge un vantaggio che si dilata sino a 9 secondi sul gruppo impegnato ad organizzarsi per ricucire. Intanto nelle retrovie la Maglia Rosa di Nicole Bracco è impegnata in una rimonta solitaria per riagganciare la coda del gruppo ad una andatura prossima ai 50 chilometri orari, mentre la compagna Aurora è purtroppo costretta al ritiro per problemi meccanici derivati dalla caduta. Prosegue quindi in testa la fuga di Martina Pianta come in coda la rimonta di Nicole Bracco che a poco più di un chilometro dall'arrivo riaggancia il plotone e lo rimonta con una veemenza da vera combattiva.

Sul rettifilo d'arrivo il gruppo arriva come una "balena a bocca spalancata" dietro Martina Pianta, la quale riesce a resistere e per una decina di metri ad aggiudicarsi la gara conquistando così la prima maglia della challenge dalla Postumia al Mincio. Ma a stupire tutti è la presenza della Maglia Rosa in testa al plotone, quella di Nicole Bracco che sprinta con una aggressività degna della vera padrona di questo Trofeo Rosa battendo tutte le avversarie e conquistando la seconda posizione assoluta alle spalle della sua compagna di squadra. Ma non finisce qui per il team brianzolo, giunge infatti quarta per pochi centimetri al photo finish la compagna ligure Camilla Paravagna. Nicole rafforza quindi la sua leadership nella corsa Rosa dilatando ulteriormente il suo vantaggio sulle altre atlete in classifica e continuando a vestire la maglia di leader.

Prossimo appuntamento la tappa di casa, la decima frazione del Trofeo Rosa femminile a Cesano Maderno (MB) domenica 25 maggio e in apertura della settimana del Giro D'Italia professionistico maschile con la 18^ tappa Morbegno-Cesano Maderno in programma per giovedì 29 maggio.