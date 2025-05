Corsa in montagna: Matteo Bagnus della Podistica Valle Varaita è campione italiano allievi

Matteo Bagnus (Pod. Valle Varaita) è riuscito nell’impresa di confermare il titolo vinto lo scorso anno a Lanzada.

A Cortenova ai Campionati Italiani Giovanili di Corsa in Montagna, si presenta come uomo da battere e non smentisce le attese: per il cuneese una gara sempre al comando che lo vede tagliare il traguardo in solitaria con 11 secondi di margine sul secondo classificato, Francesco Gianola. Per il Piemonte da segnalare poi l’ottavo posto di Ludovico Trincheri (Atl. Roata Chiusani), il 10mo di Gabriele Gattino (Sisport), l’11mo di Andrea Cappelli (GAV). Poi, a seguire, Paolo Granzino (Atl. Susa Adriano Aschieris) 14mo, Ethan Pons (GS Pomaretto 80) 16mo, Pietro Strazzacappa (Atl. Susa Adriano Aschieris) 19mo, Tiago Ceretti (GAV) 20mo.

Tra le allieve, prima piemontese al traguardo è Giulia Bertolo (GS Pomaretto 80), sesta, poi le portacolori dell’Atl. Susa Adriano Aschieris Elizabeth Pia, ottava, e Alice Roccia, nona, seguite da Alessia Gaiola (Atl. Pinerolo), decima e Amelie Egitto (GAO Oleggio) 11ma. Tra le prime 20 posizioni anche Marianna Belliardi (Pod. Valle Varaita), 18ma.

Per quanto riguarda la Classifica di Società, quella di Cortenova rappresentava la prima prova. Al maschile, GS Pomaretto 80 è quarta, seguono Atl. Roata Chiusani sesta, GAV settima, Atl. Susa Adriano Aschieris nona, poi Pod. Valle Varaita del vincitore Bagnus 13ma. Al femminile, Atl. Susa Adriano Aschieris è terza, a pari punteggio con la seconda, Vittorio Atletica. Nelle parti alte della classifica anche GS Pomaretto settima, Atl. Pinerolo 11ma, GAO Oleggio 12ma.