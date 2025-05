Cuneo Pedona Rugby: 25 anni di sport, passione e territorio

La società sportiva Cuneo Pedona Rugby celebra quest’anno i 25 anni dalla fondazione del Pedona Rugby da cui trae ispirazione e tradizione. 25 anni impegno nello sport e nella formazione giovanile, confermandosi come uno dei principali punti di riferimento per il rugby nella provincia di Cuneo e in tutto il Piemonte. Una storia fatta di passione, crescita e radicamento nel territorio, testimoniata non solo dai risultati sportivi, ma soprattutto dal valore umano trasmesso negli anni a centinaia di giovani atleti.



Nel quadro delle iniziative celebrative, torna anche quest’anno l’attesissima festa Rugby d’Oc, giunta alla sua 21ª edizione: due giornate di sport e divertimento, sabato 31 maggio e domenica 1 giugno, presso il campo sportivo di Cuneo in località Piccapietra a Madonna dell’Olmo, che vedranno la partecipazione di decine di squadre maschili e femminili di ogni categoria, provenienti anche da fuori regione.



L’ingresso è libero e l’evento è aperto a tutti, famiglie, appassionati e curiosi: un’occasione speciale per scoprire da vicino il mondo del rugby, fatto di rispetto, collaborazione e spirito di squadra. La festa come sempre sarà arricchita da attività per bambini, appuntamenti gastronomici, musica e momenti di condivisione tra le società partecipanti.

«La Festa Rugby d’Oc è per noi molto più di un evento sportivo – dichiara Vittorio Sommacal, presidente di Cuneo Pedona Rugby – È la dimostrazione concreta del nostro impegno nel creare uno spazio sano, educativo e positivo per i giovani, dove il rugby diventa occasione di crescita personale e sociale. In questi 25 anni abbiamo formato atleti, certo, ma soprattutto persone. Invito tutti a partecipare, anche solo per curiosità: vi farete sorprendere dalla bellezza e dai valori di questo sport straordinario».



La stagione sportiva della prima squadra si è conclusa invece ufficialmente ieri domenica 18 maggio con la conquista del il 6° posto assoluto in Serie C nel girone Nord Ovest (Piemonte, Liguria e Valle d’Aposta) un brillante traguardo raggiunto dopo aver disputato un campionato solido e determinato, raccogliendo risultati molto positivi e confermando l’identità combattiva e leale del gruppo.

Il Cuneo Pedona Rugby ringrazia gli atleti, le famiglie, i tecnici, i volontari e tutti coloro che, in questi 25 anni, hanno contribuito a rendere la società un modello di sport e inclusione.



