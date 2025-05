Grande successo per la manifestazione “C’era una volta il Cross”

Domenica 18 maggio era in programma, sul crossodromo “Ciglione della Malpensa”, situato nel comune varesino di Cardano al Campo, adiacente all’aeroporto della Malpensa, la manifestazione “C’era una volta il Cross”, giunta ormai alla sua 22ª edizione, che ha avuto un grande successo, grazie anche alle favorevoli condizioni meteo.

Una giornata bellissima, con grande caldo, ha visto affluire sulla pista varesina un gran numero di amatori ed ex piloti che hanno riempito i box, mentre alla domenica sono giunti i rimanenti piloti, insieme a un grande pubblico, che aveva accesso libero alla pista.

[Nella foto sopra Elvio Dolce in azione con la Honda]

La manifestazione, che prevedeva anche il Maico - Montesa e Villa Day, organizzato dall’appassionato Stefano Pecora, ha visto la partecipazione di molti ex campioni del passato, ma questa edizione era particolarmente dedicata ai campioni italiani Alberto Angiolini, presentatosi con la celebre maglia a scacchi del Moto Club “Topi Grigi” di Novara e a Maurizio “Sugar” Dolce.

Oltre ai due ex piloti citati sopra, portacolori della Maico importata da Basilio Portelli, era presente anche il settantatreenne bergamasco Ivan Alborghetti, pure lui pilota Maico, che ha però portato in pista per due giri la Gilera 125 con la quale aveva preso parte al campionato italiano, facendo vedere che, nonostante la non più giovane età, il manico c’è sempre!

[Il folto gruppo dei piloti premiati]

Su un apposito piazzale sono state schierate in esposizione un gran numero di moto da cross che rappresentavano tantissime marche, con alcuni esemplari rari e molto apprezzati dai visitatori.

Dopo alcune manche di esibizione non competitiva delle moto, suddivise tra biammortizzate e monocross, verso le ore tredici è iniziata la premiazione di oltre settanta tra ex piloti e personaggi del vecchio cross, che hanno firmato il tabellone appositamente allestito, ricevendo una medaglia ricordo, consegnata dal torinese Aldo Mirimin.

A seguire il pranzo e il ritorno in pista per ulteriori turni di allenamento aperto a tutte le moto costruite entro il 1996.

[Panoramica sulle moto esposte]

Al Ciglione della Malpensa era presente pure una rappresentativa cuneese, composta da Roberto Corino, che ha esposto una bella Moto Guzzi 125 Regolarità costruita dal noventenne Michele Fraire, presente pure lui alla manifestazione, Nanni Monge e Ugo Manca, che hanno esposto e poi girato in pista con le loro CZ 250, Elvio Dolce, sceso in pista con una Honda e lo scrivente, in veste di fotografo.