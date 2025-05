Tennis: Country Club Cuneo a segno in B2 maschile e con la C femminile A

Domenica 18 maggio da segnare sul calendario per il Country Cuneo, grazie alle sue formazioni di punta nelle competizioni a squadre (B2 maschile e C femminile) e ai suoi giovani impegnati nei campionati delle diverse categorie.

La formazione A di serie C ha vinto per 3-0 contro il CT Ghiffa accedendo così al tabellone nazionale. Nelle date del 15 e 22 giugno la squadra cuneese giocherà, contro un'avversaria ancora da definire, per la promozione in B2: "Un ringraziamento speciale alle nostre ragazze - ha sottolineato il presidente del Country Club, Piercarlo Musso - per il loro impegno e atteggiamento. Un grazie al nostro sponsor Gino S.p.A per aver creduto nel progetto".

La B2 maschile ha ottenuto nella quarta giornata del campionato la vittoria in trasferta sui campi del prestigioso Park Genova. Un risultato rotondo (5-1) che conferma il valore della squadra. Successo netto di Andrea Gola (6-2 6-2) contro Alessandro Ceppellini; affermazione sempre in singolare per Guido Giovanni Becchis, arrivata in tre set (7-5 5-7 6-0) contro Tommaso Lippolis; singolare vincente anche per il giovane Francesco Pansecchi che si è imposto 6-3 5-7 6-3 su Edoardo Bottino. Il Country ha sfiorato il poker al termine dei singolari ma ha dovuto cedere un punto al termine del testa a testa tra Pietro Casciola e Elia Ruffino (Park Genova). E' stato il portacolori del circolo genovese a chiudere in modo vincente con lo score di 6-4 6-7 7-6. Nei doppi il Country ha poi fatto la definitiva differenza. Vittorie per Gola e Pansecchi (6-3 6-3) su Motto e Ruffino e di Casciola / Becchis, per 6-7 7-6 10-8 contro Ceppellini e Bottino. Una vera e propria maratona con il lieto fine. Per la squadra del Country due vittorie e un pareggio in questa prima parte del campionato.

Ottime notizie, come si diceva, anche dai giovanissimi. L'under 10 mista ha superato per 2-1 il CT Avigliana qualificandosi per le finali di macroarea. Successi poi per la D1, la D2 e la D limitata 4.3. L'ultima nota lieta arriva dalle iscrizioni alla rassegna giovanile under 10-12-14-16 (tappa del Circuito Dunlop) in scena sui campi del Country: 150 iscritti nelle diverse categorie.