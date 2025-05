Scatta, condividi e vinci con gli acchiappasogni dei Barbabuc: il concorso dell'ASL Cn1

L’ASL CN1 in collaborazione con DIAPSI e CAI annunciano il lancio del divertente e coinvolgente concorso “Acchiappa… l’acchiappasogni dei Barbabuc” nell’ambito del progetto Montagnaterapia.

Un concorso che consiste nel fotografare e inviare la foto degli acchiappasogni che i Barbabuc hanno disseminato sui sentieri delle vallate cuneesi. Cosa bisogna fare? Se, nel corso di una camminata, vi capita di vedere un “acchiappasogni” con la targhetta (in ceramica o in legno) con su scritto Barbabuc, è necessario fotografarlo e spedire la foto, accompagnata dal nome e cognome, su whatsapp ai numeri 3397204227 oppure 3397204231. Coloro che avranno collezionato più fotografie inviate nel corso dell’estate saranno premiati nel mesi di ottobre. I premi sono gentilmente offerti da: Giuggia Sport Savigliano, Montagne di Lana Lagnasco, Patty Sport Savigliano, Tecnicamente Perfetto Manta, Vicentini Sport Saluzzo.

I "Barbabuc" (termine che indica persona “stravagante”, ma determinata, ma anche un’erba alpina spontanea) sono un gruppo di camminatori, in carico ai Centri di Salute Mentale dei territori di Savigliano, Saluzzo e Fossano, che praticano la Montagnaterapia da anni, lasciando alla meta un acchiappasogni, simbolo del legame tra uomo e natura, realizzato con materiali naturali e riciclabili Il progetto di Montagnaterapia dell’ASL CN1 – area nord coinvolge vari servizi e le sezioni CAI di Saluzzo, Savigliano, Fossano e utilizza la camminata in montagna come strumento terapeutico, riabilitativo, educativo e preventivo, prevedendo uscite settimanali guidate da operatori qualificati, con accompagnatori CAI e strumenti di valutazione come diari e questionari.