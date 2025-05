Volley: VBC Dogliani protagonista delle classifiche CSI Cuneo

Nella serata di venerdì 16 maggio, alla cerimonia di premiazione al palazzetto di San Rocco Castagnaretta, il VBC Dogliani è stato protagonista con tutte le sue squadre giovanili qualificate ai vertici delle classifiche del CSI Cuneo.

Nella categoria Ragazze (U14) un ottimo quinto posto per la nostra giovanissima squadra. Un traguardo importante per un gruppo giovane e in crescita, che è migliorato durante tutta la stagione arrivando a sfiorare il podio di un campionato svolto prevalentemente sotto età.

Sul podio invece i piccoli leoni della categoria Under12 mista, che nel loro primo anno di campionato, si qualificano vice campioni provinciali.

Gradino più alto del podio nella categoria Allieve (U16) e Juniores (U18). Due campionati condotti da protagonisti, che hanno visto una sola sconfitta in tutta la stagione

Soddisfazione della società per questi risultati che testimoniano l’impegno e la passione di tutto il movimento doglianese, in attesa di mettersi nuovamente alla prova nelle fasi regionali.