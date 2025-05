BADMINTON / Tre tornei vista podio per Alba Shuttle

Il team Alba Shuttle Badminton brilla nei tornei di maggio: una pioggia di medaglie tra Verona, Novi Ligure e Brescia rende straordinario il periodo per la compagine albese, che ha conquistato medaglie e riconoscimenti in tre importanti competizioni nazionali: il Grand Prix di Verona, il Challenge di Novi Ligure e il Grand Prix di Brescia. Risultati che confermano la crescita tecnica e mentale degli atleti della società albese, guidati da passione, costanza e spirito di squadra.

Nel prestigioso Grand Prix di Verona del 10/11 maggio, i giovani atleti dell’Alba Shuttle hanno saputo imporsi con determinazione. Leonardo Roopak è stato assoluto protagonista nella categoria U13, conquistando due ori (singolare e doppio misto) e un argento nel doppio maschile, insieme a Thomas Maginici, che ha ottenuto anche un bronzo nel singolare.

Nella categoria U19, Sofia Protto e Ilaria Fornaciari hanno trionfato nel doppio femminile, salendo sul gradino più alto del podio. Entrambe hanno poi conquistato il bronzo in singolare, oltre a un bronzo condiviso nel doppio misto. Completano il medagliere Federico Cagnasso, bronzo nel singolare e nel doppio misto U19, con Sveva Ferrero e Matilde Frongia, bronzo nel doppio femminile U15.

Nel Challenge di Novi Ligure disputato nello stesso week, il team Alba Shuttle si è distinto nel circuito senior amatoriale livello C, con ottimi piazzamenti, a partire dalla vittoria nel doppio misto per Francesco Grimaldi e La Fortune Masoso Menetsa. Argento per Andrea Armellino e Antonella Favaro nel doppio misto, e per La Fortune Masoso Menetsa e Melissa Vico nel doppio femminile. Ancora un terzo posto per Antonella Favaro nel doppio femminile e per Francesco Vignola e Francesco Grimaldi nel doppio maschile. Un risultato che sottolinea la profondità e la varietà del gruppo, capace di competere sia in ambito giovanile che tra gli adulti.

Il Grand Prix di Brescia del 17/18 maggio ha regalato nuove soddisfazioni agli albesi. La coppia Sofia Protto - Ilaria Fornaciari ha dominato il doppio femminile U19, mentre Sofia Protto ha firmato un'altra vittoria nel singolare. Anche Leonardo Roopak è salito nuovamente sul podio con l'oro nel doppio misto U13, un argento nel singolare, e un bronzo nel doppio maschile U15, in coppia con Francesco Grimaldi, confermando una forma brillante e una maturità tecnica crescente.

Tra gli altri piazzamenti Ilaria Fornaciari e Federico Cagnasso hanno ottenuto la piazza d’onore nel doppio misto U19, ancora Ilaria Fornaciari un bronzo nel singolare U19 e Federico Cagnasso il bronzo nel singolare U19. Infine il doppio bronzo portato a casa da Faizan Aslam e Giuseppe Monchiero nel singolare senior.