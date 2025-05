Andrea Alladio è Campione d’Italia: trionfo nel K1 ai Campionati Assoluti di Kickboxing

Dal 16 al 18 maggio il Palatorrino di Roma è stato il palcoscenico dei Campionati Italiani Assoluti di Kickboxing 2025, firmati Federskombat, dove si sono dati battaglia i migliori atleti della penisola. Tra loro, ha brillato il nome di Andrea Alladio, talento emergente di Villafalletto della Top Team Academy di Cuneo, guidata dal tecnico e campione del mondo Simone Concu.

Alla sua prima partecipazione nazionale, Alladio ha messo in mostra tecnica, potenza e sangue freddo, imponendosi nella categoria -75 kg, specialità K1 Senior. Il cammino verso l’oro è cominciato sabato con i quarti di finale, dove ha superato per decisione unanime il bergamasco Niccolò Panza, in un match ad altissima intensità.

In semifinale, la sfida contro Gjini Samuel si è chiusa con un perentorio KO tecnico all’inizio del terzo round, confermando lo stato di forma eccezionale del cuneese. In finale, l’ultimo ostacolo era il temuto Soliman Mohamed, ma anche qui Andrea ha imposto il suo ritmo e il suo stile, vincendo tutti e tre i round in modo netto e indiscutibile.

Campione d’Italia 2025: un titolo che pesa e che apre scenari importanti per il giovane piemontese, che a 22 anni è atteso ora dalla prima convocazione in Nazionale, in vista dei Campionati Mondiali WAKO di fine novembre ad Abu Dhabi.

Ma non c’è tempo per festeggiare troppo: tra meno di un mese, dal 12 al 15 giugno, Andrea sarà impegnato nella prestigiosa Coppa del Mondo WAKO a Budapest, con oltre 3700 atleti da 60 Paesi. Un nuovo banco di prova internazionale per un atleta che – con una crescita così rapida e un potenziale ancora tutto da esplorare – promette di essere uno dei protagonisti assoluti della scena mondiale del K1.

La Top Team Academy di Cuneo, con sede in via Fossano 17, può andare fiera: il futuro della kickboxing italiana parla anche con l’accento piemontese.