"A che punto siamo col progetto del nuovo ospedale territoriale della pianura?"

I rappresentanti delle associazioni Area Vasta, Amici dell’Ospedale di Savigliano e Officina delle Idee per il futuro dell’Ospedale di Saluzzo si sono incontrati in questi giorni nella sede della Società di Mutuo Soccorso di Savigliano per fare il punto sulle iniziative sanitarie territoriali, con in primo piano la costruzione del nuovo ospedale della pianura.

E’ stata decisa l’organizzazione di un incontro pubblico (la data verrà comunicata a breve) nella sala conferenze Crusà Neira di Savigliano, con l’invito a relazionare rivolto ai vertici dell’Asl Cn1 e della Regione Piemonte.

L’iniziativa interessa la popolazione del comprensorio Saluzzo-Savigliano-Fossano di competenza del nuovo ospedale.

E’ attesa la partecipazione di numerosi sindaci, amministratori locali e consiglieri regionali del territorio.