A San Michele Mondovì i 50 anni della sezione Fidas, nel ricordo di Clara Mantelli

Una cerimonia sobria e sentita quella che si è svolta, lo scorso sabato 17 maggio, a San Michele Mondovì nel teatro "Pecchenino" per celebrare i cinquant'anni della sezione Avas Fidas dei donatori di sangue.

L'evento è stato dedicato in particolare al ricordo di Clara Mantelli, recentemente scomparsa, docente nelle scuole locali e appassionata volontaria che, negli anni, era stata referente per San Michele, Val Corsaglia, Casotto e Roburentello insieme a Marco Michelotti.

Sul palco sono intervenuti: Jolanda Fenoglio, il primo presidente Valter Vallinotti, giunto per l'occasione da Malta, Elio Giamello (figlio di Cesare al quale è intitolata la sezione), Arianna Ansaldi (segretaria e memoria storica dell'associazione, Pier Mario Facciotto, Mauro Benedetto (consigliere nazionale Fidas), Aldo Fraire (probiviro), Simone Benedetto (medico e consigliere delle federata Monregalese).

Sono poi stati premiati i vincitori del concorso "A scuola di dono", giunto alla sesta edizione e rivolto agli alunni del primo e secondo ciclo di istruzione per promuovere la cultura del dono.

Tra gli elaborati sono stati presentati fumetti, video, podcast, tutti accomunati da un unico obiettivo: trasmettere il valore di una vita sana in vista della possibilità di donare.

Ecco i premiati:

Per la sezione scuola primaria

La pluriclasse quarta e quinta della scuola di Torre Mondovì, con la collaborazione delle maestre Maria Caterina Barberis e Valentina Lai, che ha elaborato fumetti e acrostici molto creativi per invitare a donare.

Per la sezione scuola secondaria di primo grado:

La classe 2^A della scuola di Pianfei, accompagnata dalla docente referente Anna Galfré di scienze e dalle docenti di tecnologia e musica, che ha realizzato un filmato con video e canzone per sottolineare l'importanza di una sana alimentazione per donare il sangue.

Hanno ricevuto una menzione speciale per l'impegno dimostrato: la classe 2 C del Comprensivo di Mondovi 2, con l'aiuto delle prof. Eleonora Olivero e Claudia Zucchi, che ha creato un divertente fumetto con QR CODE per l'audio con istruzioni per diventare "guardiano del dono" e la classe 2^A di San Michele Mondovì con la guida della prof. Sara Chiecchio, che ha inventato una serie di fumetti per ribadire l'importanza di uno stile di vita sano in vista del dono del sangue.

Per la sezione scuola secondaria di secondo grado: la classe 4A Eno dell'IS GIOLITTI, con la sensibilizzazione della prof. Clara Luciano, che ha costruito un accattivante podcast dal titolo "Eroi in incognito" per invitare a donare.

Alla cerimonia erano presi inoltre il sindaco di San Michele Daniele Aimone che ha donato una targa in memoria di Clara Mantelli, il sindaco di Torre Andrea Giaccone e il consigliere Roberto Chiera in rappresentanza del comune di Montaldo Mondovì.

A tutti i presenti è stata donata una cartolina raffigurante una stampa d'epoca di San Michele e l'invito all'iscrizione Fidas Monregalese dall'altro lato. La cerimonia si è conclusa con la Santa Messa officiata presso la chiesa Parrocchiale in frazione San Paolo, in memoria di tutti i soci defunti.