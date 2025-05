Aspettando La Vuelta: domenica la pedalata per famiglie, poi coreografie e un museo: Alba si prepara all’abbraccio del grande ciclismo

C’è un modo di vivere l’attesa, partecipato. In vista della partenza della seconda tappa della Vuelta a España, in programma domenica 24 agosto ad Alba, la città ha scelto di non limitarsi ai preparativi tecnici. Ha deciso invece di mettere in movimento il territorio, passo dopo passo – o meglio, pedalata dopo pedalata – attraverso un percorso fatto di sport, cultura, partecipazione e condivisione.

Lo hanno chiamato “Aspettando La Vuelta”, una narrazione collettiva che comincia domenica 25 maggio con una pedalata amatoriale di circa 8 chilometri, dedicata a famiglie e bambini. Il ritrovo è alle 14.30 in piazza Medford, con partenza alle 15.00, per un percorso che riprende in parte quello ufficiale della Vuelta, ma con alcune variazioni per garantire la massima sicurezza.

Dopo aver toccato corso Nino Bixio, corso Torino, il ponte Albertino e corso Bra fino al “km zero” di Piana Biglini, il gruppo salirà verso frazione Scaparoni, dove li attenderanno una merenda per tutti, animazione teatrale del Collettivo Scirò, un mini circuito ciclistico per bambini e la distribuzione della maglietta ricordo. Ad accogliere partecipanti e famiglie saranno il Comitato di Quartiere e il Circolo Acli.

“È un evento pensato per tutti, accessibile, inclusivo e senza alcuna forma di competizione”, spiega Armando Bauduino, vicepresidente del Comitato “La Vuelta Alba”, costituito ufficialmente per affiancare l’Amministrazione comunale nell’organizzazione del percorso di avvicinamento. “Avremo la collaborazione della Polizia Municipale, un’ambulanza al seguito e mezzi per il rientro, così da permettere a chiunque di partecipare senza preoccupazioni”.

L’iniziativa gode anche del sostegno dell’assessorato allo Sport del Comune di Alba, guidato da Davide Tibaldi, e si inserisce in un progetto più ampio volto a valorizzare il rapporto tra sport, comunità e territorio.

Il calendario proseguirà venerdì 30 maggio alle 18.30, allo stadio di San Cassiano, con l’evento “Yo Soy La Vuelta”: una coreografia umana di massa, con oltre mille partecipanti che formeranno il logo della corsa usando cartoni rossi e bianchi forniti dagli organizzatori. Ripresa da droni e videocamere a terra, l’opera sarà montata in timelapse e condivisa online.

Mercoledì 4 giugno alle ore 21, nella Sala Storica del Teatro Sociale, si terrà la presentazione ufficiale della tappa Alba–Limone Piemonte: ospiti della serata saranno Fabio Aru, vincitore della Vuelta nel 2015, insieme ai giornalisti Beppe Conti e Franco Bocca.

A completare il percorso, durante l’estate sarà allestito un museo temporaneo della bicicletta, compatibilmente con i lavori in corso, al Palazzo Mostre e Congressi, in prossimità del villaggio di tappa.

Parallelamente, si svilupperà un concorso di disegno rivolto agli alunni delle scuole primarie e medie, che ha già raccolto oltre 500 elaborati.