Bra, esperienza all’insegna dell’arte per alcuni ragazzi dell’Aghav

Il gruppo Aghav in visita ai piloni artistici di Bra

Un’esperienza all’insegna dell’amicizia e dell’arte per alcuni ragazzi dell’Aghav (Associazione genitori handicap volontari), che si sono dati appuntamento venerdì 16 maggio per visitare i piloni artistici in strada Crosassa, a Bra.

A dipingerli è stato Giovanni Botta, autore dei ritratti di personaggi famosi che parlano di storia, arte, fede, legalità in un’area di periferia, diventata un vero e proprio museo a cielo aperto.

Tra riproduzioni in versione XL di celebri opere d’arte, lo slalom tra i piloni della tangenziale è stato oggetto di curiosità e apprezzamenti, sotto gli sguardi di Chiara Lubich, Mandela, Madre Teresa di Calcutta, papa Francesco, solo per citarne alcuni.

In fondo l’obiettivo di Giò Botta è di imprimere sui muri, così come nei cuori, i buoni valori sempre attuali a cui s’informa anche l’associazione Aghav, nata da un gruppo di genitori (tra i quali il compianto commendatore Pasquale Bonino) con figli disabili.

Grande soddisfazione al termine della visita, culminata con la foto di gruppo davanti ai murales e la promessa di tornare ad ammirare le prossime novità creative.