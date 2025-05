Il Premio "Amelia" di Zonta a 4 campionesse della Granda: Arianna Barale, Greta Colla, Alice ed Alessia Binello

L’edizione 2025 del premio Amelia Earhart di Zonta International, organizzato quest’anno nel salone d’onore del municipio di Cuneo (sabato 18 maggio) città del club capofila dell’iniziativa che, da 21 anni , si lega con gli altri due sodalizi della Granda: Saluzzo e Alba, Langhe e Roero, è stata particolarmente ricca di emozioni e di messaggi da portare a casa.

Le premiate sono tre giovani donne che “volano nello sport” ambito in cui sono state scelte le quattro campionesse, tutte grintose, entusiaste, con un palmares pieno di riconoscenti e una forte carica di passione per ciò che fanno.

Le loro storie hanno catturato i presenti, numerosi, accanto ad autorità zontiane, civili e militari.

L’ “Amelia” del club di Cuneo (guidato da Mara Rebuffatti e Silvia Quaranta) è stata Arianna Barale, classe 2007, campionessa di motociclismo in sella a una Yamaha R3, numero di gara #41, con colori del MotorMI Racing Team, del Moto Club Bisalta Drivers di Cuneo. Quest’anno ha ottenuto la prima vittoria nel Campionato europeo di velocità e la leadership dello stesso. La grande aspirazione della tenace atleta di Borgo San Dalmazzo e il suo desiderio, sono quelli di partecipare al Mondiale femminile. La forza di carattere l’ha spinta a riprendersi dopo un grave incidente che sembrava condizionare i suoi sogni e i suoi successi in questo sport che ama moltissimo.

Il club Saluzzo, copresieduto da Tiziana Somà e Alessandra Piano ha premiato Greta Colla, campionessa di horseball, sport di squadra equestre, che la giovane 22enne, formatasi al Centro ippico La Saluzzese, pratica dall’età di 11 anni. E’ oggi nella nazionale italiana, squadra pluripremiata in questo sport. Il mondo marino è l’altra sua grande passione a cui punta come futuro lavoro dopo la laurea in biologia. Un amore per gli animali, che è traspirato dalle sue parole e dai suoi occhi, parlando del pony con cui si è allenata da ragazza, del suo cavallo e delle tartarughe, alle quali ha dedicato come volontaria, campi di ricerca focalizzati sul monitoraggio di cetacei e al pronto soccorso di testuggini marine.

Il club di Alba, presieduto da Chiara Milanesio ha conferito il riconoscimento alle sorelle Alice ed Alessia Binello, rispettivamente di 24 e 26 anni, identificate dal brand "Rallyinrosa" grintose campionesse di rally. Una passione che hanno ereditato in famiglia, formando fin da piccolissime, con papà e mamma, un vero equipaggio sulle piste di gara. “Se assorbi la passione del rally da bambino, non la perdi più”. Capacità e forza di carattere, ma anche riconoscenza verso chi permette loro di gareggiare: lo sponsor: 958 Santero Vini. Nell’abitacolo dell’auto, come driver o navigatore sentono una grande responsabilità reciproca e unione per dare il meglio l’una all’altra.

Nell’ambito del premio Amelia Earhart è stato conferito uno speciale “Premio Exellence” alla Sottotenente di Vascello Erika Raballo, presentata dalla madrina zontiana Ivana Sarotto.

La giovane premiata è entrata nella storia della Marina Militare come prima donna italiana a pilotare aerei da combattimento. Classe 1996, albese, formatasi negli Usa con un addestramento fisico e psicologico serrato, dall’età di 15 anni non ha mai tolto le stellette e la divisa della Marina.

Si è dichiarata orgogliosa di ricevere il premio lanciando un messaggio forte, soprattutto alle ragazze che sognano di seguire la sua strada o altre strade così impegnative e ardite. Una carriera che incarna lo spirito di Amelia Earhart, prima aviatrice della Storia del volo, icona di Zonta International, alla quale è intitolato il premio. “Da donna mi sento di dire che il genere non impedisce nulla - ha affermato la Sottotenente - La passione e la determimazione sono la prima cosa. Poi serve un pizzico di coraggio, ma se ci credi, ce la puoi fare”.