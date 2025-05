Si segnala che, a fronte della festività della Pentecoste e del conseguente allestimento del luna park in piazza Vittorio Veneto, i mercati di mercoledì 28 maggio e mercoledì 4 giugno saranno spostati in piazza della Libertà.

I restanti banchi, previsti in piazza Vittorio Emanuele II e in via Marenco, manterranno la loro posizione.