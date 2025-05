Roddino, due nuovi appuntamenti per famiglie: il 31 maggio e il 7 giugno si cresce insieme

A Roddino, prosegue con successo il progetto “Insieme per Crescere – Eventi di Comunità”, promosso dal Comune con il sostegno della Fondazione CRC, in collaborazione con il Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe Roero e il coordinamento della psicologa Giulia Tavilli. Un percorso pensato per rafforzare i legami familiari e comunitari nei piccoli paesi, contrastando l’isolamento e valorizzando i luoghi condivisi.

Dopo i primi incontri, il programma propone due nuovi appuntamenti gratuiti pensati per bambini e genitori insieme, con attività che uniscono esperienza educativa, relazione e creatività.

Il primo si terrà sabato 31 maggio alle ore 16.30 nel Salone Parrocchiale di Roddino: il Collettivo Scirò e Daniela Febino proporranno “Il sole e il vento”, una lettura teatralizzata con laboratorio pratico rivolta a famiglie con bambini dai 5 anni in su, ma aperta a tutta la comunità. Un pomeriggio in cui la fiaba si fa voce, gesto e immaginazione, per stimolare dialogo e partecipazione tra grandi e piccoli.

Il secondo appuntamento sarà sabato 7 giugno alle ore 10.30, sempre nel salone parrocchiale, con l’evento “Il gioco manuale e mani abili”, condotto dalla neuropsicomotricista Elisabetta Bernocco. L’incontro è rivolto alla fascia 0-4 anni e propone un laboratorio per riscoprire il valore del gioco sensoriale e manuale come forma di relazione e crescita condivisa tra genitori e figli. Un’esperienza semplice ma profonda, che valorizza il contatto, l’attenzione e il tempo insieme.

Il progetto, avviato nella primavera 2025, non si ferma qui: in autunno è previsto un nuovo ciclo di incontri dedicato all’adolescenza, pensato per offrire momenti di ascolto e confronto intergenerazionale. Un’occasione preziosa per affrontare in modo partecipato i temi educativi e relazionali legati a questa delicata fase della vita.

“Insieme per Crescere” si conferma così un progetto continuativo e strutturato, nato per promuovere il benessere delle famiglie, valorizzare i luoghi della comunità e offrire spazi di relazione in un contesto rurale, con la forza della rete tra enti, professionisti e cittadini.

La partecipazione è gratuita e aperta anche a famiglie non residenti nel Comune di Roddino. Un invito, quindi, a condividere tempo, gioco e parola, con la semplicità di chi cresce insieme.