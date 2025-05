Tempo di bilanci per Garnerone, sindaco di Cervasca riconfermato un anno fa: “Bello poter veder concretizzati gli impegni presi in passato”

Sono passati quasi dodici mesi dalla rielezione a sindaco di Cervasca dell’uscente primo cittadino, Enzo Garnerone: i dati dell’affluenza segnavano 61,17% (un netto 10% in meno rispetto alla tornata elettorale del 2019), e Garnerone ha raccolto 2.115 voti ovvero l’85,14% del totale, sbaragliando la concorrenza di Luciano Marcucci (14,86% dei voti).

Tempo, quindi, di bilanci. Di guardare ai progetti in corso e a quelli da iniziare.

Gli interventi, i progetti e il nodo strade

“Dal punto di vista dei lavori pubblici, proprio in questo momento, stiamo finendo di installare l’impianto fotovoltaico da 20 kw sul tetto del nostro istituto scolastico – ha spiegato Garnerone -. Andrà a unirsi a quello sopra il centro diurno e sopra la sede della Pro Loco, tutti finanziati all’80% dalla Regione Piemonte e attualmente in fase di approvazione, e ci consentiranno di riflettere sull’adesione a o sulla creazione di una comunità energetica, per abbassare i costi energetici in capo all’ente”.

“Inoltre – continua il sindaco -, abbiamo ultimato i lavori interni al nuovo asilo nido comunale e stiamo per iniziare quelli sull’area esterna, oggetto di variante da approvare: prevediamo di aprire la struttura entro l’autunno. Sempre per quanto riguarda il settore scuola, abbiamo caricato sul portale regionale dedicato la struttura di frazione San Defendente”.

Riguardo alle strade molti lavori sono stati appaltati ma non sono ancora iniziati: “Stiamo cercando di prendere tempo, per non entrare in collisione, nelle stesse strade, con gli interventi legati all’installazione della fibra”.

I finanziamenti, europei e regionali

Il Comune è attualmente in corsa per il recepimento di alcuni importanti finanziamenti, come quello europeo Pom-Fesr e quello regionale di Piemonte in Bici.

“Il Pom-Fesr è stato approvato dalla Regione e si sta ora attendendo il parere della Comunità Europea in merito alla quota variabile, ma il progetto si aggira su un costo di 851 mila euro totali – spiega Garnerone -. Serviranno per realizzare la sala multimediale della biblioteca e sistemare l’area esterna dell’anfiteatro con il suo nuovo impianto d’illuminazione pubblica”.

Il secondo bando ricadrà in buona parte sul territorio comunale, dando possibilità di accedere anche ad altri fondi per completare il collegamento del Comune con la rete ciclabile regionale.

“Bello poter veder concretizzati gli impegni assunti nel primo mandato”

Importante lo sforzo attuato anche dal punto di vista della promozione del territorio e degli eventi, figli di una collaborazione particolarmente proficua con ATL e di un ottimo rapporto con il Parco Fluviale Gesso e Stura: “Nel 2024 il nostro territorio ha accolto 3.261 persone ‘da fuori’ – ha detto il sindaco -. Un dato inaspettato considerato che fino a qualche anno fa facevamo la metà dei numeri: sia di stimolo per continuare a lavorare anche sulla Fiera d'Autunno, che abbiamo chiesto il riconoscimento come fiera regionale”.

“Insomma, di lavoro ne abbiamo fatto parecchio e come sempre ne rimane ancora molto da fare. Ma è bello poter veder concretizzati gli impegni assunti durante il nostro primo mandato, specie considerando che abbiamo recentemente introdotto molte figure nuove alla macchina comunale, che si meravigliano di quanto sia complessa e sfaccettata” conclude Garnerone.