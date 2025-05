Verduno, giovedì i funerali del 54enne travolto e ucciso da una betoniera

Toccherà ai Carabinieri della Compagnia di Alba stabilire l’esatta dinamica dell’incidente che nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 19 maggio, ha portato alla morte di Silvano Brandino, il 54enne di Verduno investito da una betoniera nel parcheggio dell'area di servizio Ip presente lungo la Strada Provinciale 7 a Roddi, nel tratto compreso tra il cantiere dell’autostrada Asti-Cuneo e la rotonda che immette verso la strada di accesso all’ospedale "Michele e Pietro Ferrero".

Un tragico incidente, quello del quale le numerose persone presenti a quell’ora presso il frequentato distributore e l’annesso bar con dehors avrebbero riferito alle forze dell’ordine. Il mezzo pesante era in fase di manovra. E’ possibile che l’uomo vi si sia avvicinato per richiamare l’attenzione dell’autista in cabina, suo conoscente, forse per rivolgergli un saluto. Dalla sua postazione quest’ultimo non si sarebbe però avveduto della presenza del pedone finendo per travolgerlo senza averne avuta la minima contezza.

Una ricostruzione questa che dovrà ovviamente trovare debito riscontro nei rilievi degli inquirenti e del magistrato competente. Accorso sul posto, quest’ultimo ha poi valutato di mettere la salma a disposizione della famiglia senza ravvisare la necessità di compiere specifici accertamenti autoptici.

Originario e residente nella borgata del paese conosciuta come Cascina Fava, sulla strada collinare che collega Verduno a Roddi, l’uomo lascia un figlio, Riccardo, la madre Edda, i fratelli Angelo con Luisa e Bruno con Carla, i nipoti Daniele, Alessia, Alice e Sonia.

I funerali sono stati fissati per le ore 15 di giovedì 22 maggio, presso la chiesa di San Michele Arcangelo a Verduno, con partenza dalla Casa Funeraria Braidese (via Piumati 1 a Bra) alle 14.30. Domani, mercoledì 21, alle ore 21, la stessa parrocchiale ospiterà la recita del rosario. Dopo l’esequie la salma riposerà presso la tomba di famiglia nel cimitero di Verduno.

Ai congiunti le parole di cordoglio della sindaca Marta Giovannini: "Una terribile tragedia, che tocca una storica famiglia del nostro paese. La nostra comunità tutta si stringe al loro dolore".

Quello di ieri è il secondo incidente mortale verificatosi in provincia in meno di ventiquattro ore. Nella serata di domenica, lungo la Provinciale 25 a Villafalletto, il sinistro costato la vita al 55enne di Tarantasca Gianpaolo Rosso (leggi qui). Salgono così a otto le vittime della strada in Granda dall’inizio del 2025.