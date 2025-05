Ginnastica ritmica, saggio di fine anno per le atlete dell'Auxilium Cuneo

Disney e cinema, con le più famose colonne sonore: sono queste le tematiche che le atlete dell’Auxilium Cuneo ginnastica ritmica hanno portato in scena nel saggio finale domenica 18 nella palestra dei salesiani a Cuneo.

E per la prima volta anche le mamme si sono messe in gioco insieme alle proprie figlie in un coinvolgente spettacolo. All’inizio, la direttrice suor Cristina ha sottolineato tutto il bene, il bello e il dire grazie per lo stare insieme di quest’anno. Il saggio è stato presentato da Francesco Saba che ha anche diretto il laboratorio di teatro per le ginanste del corso avanzato. Le bambine del gruppo hanno inscenato il film Mary Poppins allenate da Elisa e Giada, con l’aiuto della responsabile del gruppo base Silvia e della coordinatrice Giulia de Virgilio.

Le ragazze del corso avanzato, con le allenatrici Ludovica, Sara, Roberta, Letizia, il preparatore atletico Marco, Valeria responsabile del gruppo avanzato coordinato da Giulia Bava, hanno portato in scena le coreografie tecniche sulle canzoni Disney. Oltre che culmine del lavoro tecnico ed artistico portato avanti dagli allenatori con passione e competenza, l’esibizione finale rappresenta il termine dell’anno sportivo per le ragazze del gruppo avanzato che hanno partecipato alle gare del circuito Asc che le hanno viste impegnate in tre tappe (Vezza d’Alba e Nichelino), regalando a tutti soddisfazioni personali e societarie, come ha ricordato il presidente Marco Dutto.

“Siamo riuscite a creare – dicono le allenatrici - , una squadra compatta inclusa in un ambiente in cui tutte le ragazze si sono sentite apprezzate ed accolte, in cui tutte riescono ad esprimere al meglio le loro potenzialità e talenti che crescono di allenamento in allenamento”.

Chiunque volesse provare ad immergersi nel mondo della ginnastica ritmica può contattare la segreteria Auxilium (tel.3515287600, info@auxiliumcuneo.org, sono ben accolte nuove atlete, allenatrici, mamme volontarie per aiutare in palestra per il prossimo anno).