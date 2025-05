A Paraloup il silenzio si fa scena: arte, memoria e teatro tra le montagne della Valle Stura

Il silenzio come forza narrativa, il non detto come spazio di tensione drammatica. Dal 22 al 25 giugno 2025, nella suggestiva cornice di Borgata Paraloup, a 1360 metri tra le montagne della Valle Stura, va in scena “Tutto quello che non dici”, workshop intensivo per attori e registi professionisti condotto da Ivonne Capece, attrice, regista e direttrice artistica del Teatro Fontana di Milano.

Il laboratorio è promosso da Asterlizze, realtà emergente delle performing arts e riconosciuta dal Ministero della Cultura come organismo di produzione Under 35. In quattro giornate residenziali, i partecipanti saranno guidati in un’immersione nel linguaggio del silenzio teatrale, lavorando sul conflitto morale, sull’espressività latente e sulla costruzione del mistero scenico.

Paraloup, luogo simbolico di memoria e resistenza, offrirà non solo uno scenario potente e isolato, ma anche un contesto emotivo e storico in cui il corpo, la parola taciuta e la tensione interiore possano trovare risonanza e verità.

“Tutto quello che non dici” si propone come spazio di ricerca autentica, dove il gesto minimo, il respiro sospeso o lo sguardo possono diventare motori narrativi potenti, in grado di costruire densità emotiva e verità scenica.

Per informazioni e iscrizioni: www.asterlizze.com