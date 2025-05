Affiliata all'Us Acli cuneesi la nuova associazione "Through Sport" con l'atleta Davide Rivero

E’ nata dall’esperienza e dalla sensibilità di Davide Rivero, atleta di ultra-trail e sport di endurance, con un gruppo di amici sportivi e collaboratori appassionati: Claudio Garelli, Davide Giordano, Stefano Marongiu, Lucia Nallino e Manuele Ferrero, la nuova associazione denominata “Through Sport”, dal 12 maggio 2025 affiliata all’Us Acli di Cuneo.

“Through Sport” significa “attraverso lo sport” e indica come i fondatori credano nello sport come strumento di crescita, inclusione e benessere, in cui tutti, indipendentemente dalle proprie abilità, possano vivere lo sport come esperienza di scoperta, miglioramento personale e condivisione. Non solo agonismo, ma opportunità per costruire un percorso sportivo accessibile a tutti, ispirando le persone a superare i propri limiti, a prendersi cura di sé e a sentirsi parte di una comunità che valorizza il rispetto per l’ambiente, la resilienza e la solidarietà.

Davide Rivero, 32 anni, è un atleta di alto livello nella sua disciplina principale, il trail running sulle lunghe distanze, ma compete anche nello scialpinismo. Lo sport fa parte della sua persona e del suo quotidiano, per scoprire dei luoghi e per fare del bene attraverso eventi sportivi a scopo benefico.

La nuova associazione da lui rappresentata, nel promuovere lo sport in tutte le sue sfaccettature, gode del sostegno degli sponsor che hanno scelto di investire sulla sua figura nella totalità, compreso anche l'aspetto sociale. Tali aziende sono: Plastimark Spa; Lusso Caravan Spa; Peraria Srl e Azienda Agricola Moris; i collaboratori tecnici sono: Reaction Hub; Boetti Nutrizione; Kharu TC; Farmacia Cornelio e i partners tecnici: Kailas Fuga; Garmin; Alba Optics; Gipron.

Il gruppo ha già realizzato progetti solidali importanti: il “Fauniera al contrario” nel 2020, che ha visto Davide percorrere 30 km di tornanti e 1850 metri di dislivello pedalando al contrario, seduto sul manubrio e senza vedere la strada, per raccogliere fondi in favore dello sport per persone con differenti abilità, con il risultato di poter donare 20.500 euro all’associazione Amico Sport di Cuneo; “Santiago con il vento in faccia”, nel 2023, percorrendo il Cammino di Santiago per la Via Francigena, 800 km per 15.000 m di dislivello, con la bici di Claudio Garelli che ha accompagnato l’amico Luca Cucchietti in handbike, per sensibilizzare le persone alla solidarietà ed alla mobilità sostenibile, riuscendo ad acquistare e donare alla Città di Cuneo una bici che permette il trasporto di persone con diverse abilità ed è a disposizione della comunità, di tutte le associazioni, delle Rsa o dei privati che hanno bisogno e desiderio di usarla.

“Sono sensibile al sociale – dice Davide - perché come gli amici con cui ho fondato l’associazione, so di avere una grande fortuna a potermi muovere in mezzo alla natura, a correre, allenarmi e partecipare alle gare; far sperimentare questa fortuna a persone che hanno bisogno di aiuto per farlo mi rende orgoglioso ed è anche una motivazione grande per la mia parte sportiva agonistica”.

“E’ davvero un’ottima iniziativa – dice il presidente regionale Us Acli, Fausto Costero -, anche perché quello che viene fatto nei confronti dei disabili molte volte è sperimentazione, ricerca tecnica e medica, per cui vuol dire aprire nuove possibilità che possono far sì che chi ha dei problemi migliori la propria vita”.

Attilio Degioanni, presidente Provinciale Us Acli afferma: “Siamo felici di accogliere questa associazione nell’Us Acli cuneesi, perché opera sulle nostre montagne, inoltre, lavorando nel sociale, risponde ai nostri obiettivi e valori. Insieme agli amici di “Through Sport”, vorrei anche ringraziare Livio Cismondi che ha creduto nel progetto e, come associazione di Padel di Fossano, già affiliata Acli, offre un sostegno come sponsor. Anche l'aiuto tra i vari circoli è un fatto molto positivo”.

Chi desidera maggiori informazioni, può collegarsi al sito: https://daviderivero.com, dove può trovare una pagina dedicata a “Through Sport”