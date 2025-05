Al Monviso il ritorno di Blade Runner (restaurato in risoluzione 4k) e “Queer” di Luca Guadagnino

Il 14 ottobre 1982 Blade Runner di Ridley Scott arrivava per la prima volta nelle sale italiane. A quasi 45 anni di distanza, torna sul grande schermo - restaurato in risoluzione 4k a partire dai negativi originali - uno dei più celebri film di fantascienza della storia del cinema nel Final Cut definitivo di Ridley Scott, con scene ampliate ed effetti speciali inediti rispetto alla versione dell'82. Un cult diventato modello cinematografico iconico e irripetibile, ridefinendo il genere fantascientifico grazie alle sue atmosfere cupe, agli scenari distopici e alle profonde riflessioni sull'umanità. La pellicola è stata inserita nella programmazione del Cinema Monviso in tre giorni differenti: giovedì 22, domenica 25 e martedì 27, sempre alle ore 21.

Visivamente spettacolare, pieno d'azione e decisamente profetico fin dall'epoca della sua prima uscita in sala, il film è ispirato al romanzo 'Il cacciatore di androidi' di Philip K. Dick, con le straordinarie musiche di Vangelis e le illustrazioni del futuro proposte da Syd Mead. Si tratta di un’opportunità per reimmergersi nel distopico e desolante mondo della Los Angeles di un immaginifico e tetro 2019, in un'affascinante e oscura visione del futuro prossimo, presago dell'intelligenza artificiale, in cui si mescolano fantascienza, noir, love story impossibile e la straziante rappresentazione dell'essenza della vita. Harrison Ford veste i panni di un Blade Runner, un poliziotto incaricato di dare la caccia agli esseri umani geneticamente modificati. Rutger Hauer interpreta il leader dei replicanti, un personaggio ugualmente terrificante, malinconico e vitale.

Dopo essere passato per il concorso della 81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e aver esordito anche in diverse sale italiane, “Queer” di Luca Guadagnino sbarca finalmente anche al Cinema Monviso. La pellicola del regista palermitano è tratta dall’omonimo romanzo di William S. Burroughs, e vede nel cast anche la star Daniel Craig, il “nuovo James Bond”.

La pellicola è ambientata a Città del Messico negli anni 40, dove l'americano Lee (Daniel Craig) ha trovato rifugio dopo essere scappato da New Orleans per evitare un arresto per droga. Nella capitale messicana, Lee passa il suo tempo frequentando i bar della città pieni di studenti universitari americani espatriati, soldati congedati e altri personaggi ai margini della società che vivono di sussidi. Si infatua di un militare della Marina americana in congedo, Allerton (Drew Starkey), un tossicodipendente, che, sebbene indifferente alle sue avances, alla fine cede, ma solo quanto basta per rendere i desideri sessuali di Lee ancora più un'ossessione. Insieme, intraprendono un viaggio in Sud America alla ricerca di una droga nota come "Yage", che secondo Lee lo renderà un sensitivo.

Le proiezioni di “Queer” sono state programmate per venerdì 23, sabato 24 e lunedì 26 alle ore 21 e per domenica 25 alle 18.30.