Incontro conclusivo della rassegna "Saper leggere e scrivere" a Cortemilia

L’argomento dell’ottavo incontro chiude in felicità l’ottava edizione della Rassegna ‘SAPER LEGGERE E SCRIVERE’.

Il titolo ‘Scrivere istantanee di felicità’ mette fin da subito in grande risalto come sia proprio l’indagare la felicità ciò che viene posto al centro della presentazione di Roberta Liberalato, ospite della serata.

Psicologa e psicoterapeuta clinica con specializzazione sistemico relazionale, Roberta Liberalato vive e lavora tra il Piemonte e la Liguria, avendo una passione per gli studi sulla sfera spirituale e la meditazione. Ed è proprio nel suo percorso tra psicoterapia e meditazione che ha trovato la chiave per vivere in modo giocoso e felice.

"L'incontro di venerdì 23 maggio in Biblioteca partirà della considerazione che una vita felice sia un’aspirazione che alberga nel cuore di ognuno di noi, ma che spesso non si sappia da dove incominciare.

È mio desiderio suggerire degli stimoli per iniziare a sfatare alcuni luoghi comuni come, ad esempio, che siano gli altri ad essere la fonte del nostro dolore o della nostra gioia, perdendoci così l’occasione di dare una svolta alla nostra vita.”

Un appuntamento quindi da non perdere in cui la relatrice condividerà con i partecipanti della serata le proprie esperienze, le consapevolezze e gli strumenti appresi durante gli anni passati, sia come professionista che come persona.

L’incontro fa parte delle iniziative ‘Il Maggio dei Libri 2025’ progetto nazionale promosso dal Centro per il Libro e la Letteratura del Ministero della Cultura ed è in collaborazione con la Corte di Canobbio che a fine serata offrirà una piccola degustazione della sua pasticceria.

La Rassegna 2024 – 2025 permette agli insegnanti che si sono scritti alla piattaforma ministeriale SOFIA di veder loro riconosciuti i crediti formativi.

L’iniziativa fa parte della progettualità della Biblioteca Civica, dell’Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite, del Premio di letteratura per ragazzi ‘il gigante delle Langhe, ed è condivisa nella sua realizzazione dall’Amministrazione del Comune di Cortemilia, dal Sistema Bibliotecario delle Langhe, dagli Istituti Comprensivi Cortemilia – Saliceto e Bossolasco – Murazzano.

Per maggiori informazioni sul programma scrivere a biblioteca@comune.cortemilia.cn.it