Torna con nuove proposte "Manta da Scoprire": il 2 giugno visite inedite, tour in e-bike, concerti, spettacoli e conferenze [VIDEO]

É stata presentata presso la Sala G. Vercellotti dell'ATL del Cuneese l'edizione 2025 di "Manta da Scoprire", in programma a Manta lunedì 2 giugno 2025.

Un paese che si apre come uno scrigno, permettendo di tirare fuori e ammirare, uno a uno, i suoi tesori. Dandogli vita attraverso delle visite teatralizzate in abiti storici, ma anche concerti, spettacoli, conferenze. Quella in calendario lunedì 2 giugno sarà un’edizione di “Manta da Scoprire” che ha il sapore della prima volta. L’iniziativa, in passato proposta a inizio primavera, era stata interrotta durante gli anni della pandemia e ora, dopo sei anni, torna in una formula tutta nuova, coinvolgente e pensata per ogni età.

GUARDA QUI IL VIDEO:



Un team di oltre 60 volontari, coordinati dall’amministrazione comunale, è al lavoro da mesi: tutte le associazioni e le migliori energie del paese sono “in pista”. A collaborare alla nuova formula dell’evento anche la Fondazione Crs che, attraverso il progetto finanziato “Il Rondò dei Castelli”, porta a Verzuolo e a Manta una serie di appuntamenti finalizzati a valorizzare i sentieri che collegano le cittadine alle storiche fortezze accessibili al pubblico. La direzione artistica e la comunicazione del progetto sono state affidate al mantese Andrea Caponnetto (Agenzia Acca).

Lunedì 2 giugno, Festa della Repubblica, il cuore della scena saranno i tanti monumenti eccezionalmente aperti al pubblico: dal Castello a Santa Maria del Monastero, dalla casa baronale Riccati con la storica filanda alle numerose pievi disseminate per la collina, dall’arco di San Giorgio al Mulino di San Rocco, passando lungo itinerari immersi nel verde.



Sarà disponibile, grazie all’impegno dell’associazione L’Airone, il servizio di visite guidate in Caa (Comunicazione Aumentativa Alternativa), con due partenze da piazza Damiano, alle 11 e alle 16 (prenotazione necessaria allo 0175-062985).



LA NOVITÀ, IL TOUR IN E-BIKE

Per chi ha “buone gambe” o vuole approfittare dei tour in e-bike (grande novità di quest’anno), si può raggiungere anche Santa Brigida, il santuario di San Leone, la Cappella di San Dalmazzo e, con un percorso organizzato di circa 3 ore, anche l’antico borgo della Villa di Verzuolo (con il suo Castello e l’antica Chiesa parrocchiale).

Info e prenotazioni E-bike 348.3392864. Prenotazioni Castello di Verzuolo: 351.4204004.



GLI SPETTACOLI

Ma non solo. Mentre giovani “ciceroni” in abiti medievali illustreranno aneddoti e curiosità sui principali monumenti mantesi, si alterneranno al loro interno e per le vie del centro spettacoli teatrali, concerti e un tour botanico: in scena Maria Virginia e Maria Ludovica Aprile (attrici e tour leader), il professor Aldo Molinengo (agronomo paesaggista), Serena Moine (voce e organo), Silvia Lorenzo (canto a cappella), Imelde e Matilde Ghione (arpa e flauto traverso), Encà Sonar (musica occitana), Mago Maxim e Tommaso Natali. Special guest dell’evento Juriy Longhi, poliedrico artista circense che proporrà due spettacoli del suo Bubble Cirkus a San Leone e chiuderà in piazza del Popolo alle 18 con uno spettacolo funambolico, tra giocoleria ed equilibrismo, ispirato alle origini medievali di Manta.



MOSTRE E ATTIVITÀ CINOFILE

Due le mostre da non perdere: “Storie-scorie” in Santa Maria del Monastero (dialogo fra tre artiste: Donatella Ciravegna, Francesca Sofia Rosso e Serena Salomone) e in Cascina Aia l’expo dedicato alla mitica Vespa.

Per gli appassionati di animali è stata organizzata nell’area verde di San Rocco una dimostrazione cinofila sportiva, con attività in campo per tutti i cani: quindi per tutto il giorno le famiglie potranno portare i fedeli amici a 4 zampe a fare amicizia e testare i percorsi e le attività, seguiti da un gruppo di esperti.



PER I BIMBI E LE FAMIGLIE

I bimbi e le famiglie, tra un sito storico e l’altro, troveranno la loro “casa” nella centralissima piazza Damiano. Si chiama “Bimbilandia” ed è un luna park pensato per coinvolgere i bambini di tutte le età in iniziative divertenti e formative: dalle 10,30 alle 18 laboratori, truccabimbi, e attività per le famiglie, mentre alle 11 e alle 15 partono i percorsi che porteranno i più piccoli a conoscere le curiosità che legano Manta e Verzuolo (gratuito, ma da prenotare: 347.0479891).



Oltre al tour pre-organizzato “A spasso nella storia” a cura de La Piazza dei bambini (in collaborazione con le associazioni), saranno presenti in piazza la Scuola primaria (“Artistica-mente tra presente e passato”), la Croce Rossa (“Tutti a bordo”) e La Ludoteca (“Giochi e sorprese per i più piccoli”). Intrattenimenti con “dumure” della tradizione saranno proposti anche nel parco del Castello.



MERCATINO E FALEGNAME-ARTIGIANO

Gli organizzatori hanno pensato però anche a chi è maggiormente attratto dagli ambienti vintage e artigianali: grazie all’impegno della nuova associazione Amici di Manta, il mercatino dell’antiquariato, hand-made e brocanterie si snoderà lungo le vie del centro, mentre a due passi dal municipio il falegname-artista Barba Brisiu realizzerà dal vivo, con la sua motosega, un’opera in legno ideata per questa speciale edizione della kermesse. Da non perdere!



I SAPORI DELLA TRADIZIONE

Ma Manta da Scoprire sarà anche celebrazione dei sapori del vecchio Piemonte, con una speciale selezione pensata da associazioni e privati per far rivivere la gastronomia tipica di questo territorio collinare. In due “Angoli del gusto”, a San Rocco e San Leone, per tutta la giornata si potranno gustare agnolotti della tradizione, prosciutto, mortadella, antipasti tipici, formaggi e varie tipologie di dolci, con il mirtillo di stagione grande protagonista.



LA RADIO E IL TEATRO PER AVVIARE IL TOUR

La giornata di festa avrà il suo momento inaugurale alle 10 in piazza del Popolo. A condurre le danze la neo-sindaco Ivana Casale, alla presenza delle autorità. L’intrattenimento di piazza di RadioManta (Zenzero Team) e due brevi scene teatrali coinvolgeranno i presenti (e così ad ogni ora, avviando i tour in modo organizzato), nelle prime tappe di visita: dalla piazza del municipio a casa Riccati, poi Santa Maria del Monastero, antico Palazzo comunale (con area drink per un pit stop dissetante in compagnia dei Giari ‘ntussià e degli Alpini) e di qui verso Santa Maria degli Angeli, dove riecheggeranno le note dell’antico organo.



GLI ITINERARI

Dalla chiesa parrocchiale (piazza Mazzini) i gruppi potranno scegliere se sfruttare la navetta gratuita per raggiungere il santuario di San Leone (Angolo del Gusto a cura della Pro loco), raggiungere il Castello con le sue attrazioni per famiglie (biglietto in loco), visitare gratuitamente pievi e cappelle della collina o raggiungere il borgo San Rocco, sede del mulino e di due graziose chiese (una delle quali animata da concerto di arpa e flauto traverso). Proprio qui, a due passai dall’antico mulino, prenderà vita dalle 11 l’altro Angolo del Gusto, il più grande e centrale, pensato per saziare ogni palato in collaborazione con Cucina Amica. Vari esercizi locali esporranno i loro prodotti e proporranno degustazioni. In piazza del Popolo un punto informazioni nei pressi di RadioManta fornirà ai visitatori le mappe del percorso a piedi e in e-bike (questo, lo ricordiamo, da prenotare prima al 348-3392864), così da guidarli in questa ricca e intensa giornata alla riscoperta di Manta.