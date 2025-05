Granfondo Alpi del Mare 2025: al via anche la Cicloturistica per tutti, aperta anche alle e-bike

La Granfondo Alpi del Mare 2025, in programma domenica 21 settembre a Mondovì, si arricchisce di una grande novità: accanto alla competizione agonistica, prende il via anche una cicloturistica non competitiva, pensata per ciclisti di ogni livello, famiglie e appassionati della bici elettrica.

Questa nuova proposta è aperta anche alle e-bike, per rendere l’esperienza accessibile a un pubblico più ampio e promuovere un ciclismo sostenibile, rilassato e inclusivo.

Il percorso della cicloturistica è lungo 58,8 km con un dislivello positivo di 1.114 metri, e si sviluppa tra alcuni dei luoghi più affascinanti del Monregalese. La partenza è prevista da Mondovì, con passaggi a Bastia e Murazzano, dove iniziano le prime salite regolari immerse nella natura. Si prosegue poi verso Marsaglia e Niella Tanaro, per giungere infine a Vicoforte Mondovì, lungo strade panoramiche che offrono scorci spettacolari e un’esperienza ciclistica coinvolgente.

Dichiarazione di Paolo Bruno, membro del comitato organizzatore:

“Con la cicloturistica vogliamo aprire la Granfondo Alpi del Mare a tutti: dagli sportivi esperti agli appassionati delle pedalate tranquille. È un modo per valorizzare il nostro territorio, far conoscere le sue bellezze e promuovere uno stile di vita attivo e inclusivo. Le e-bike ci permettono di coinvolgere anche chi, fino a qualche anno fa, non avrebbe mai pensato di affrontare un percorso così.”

LA CICLOTURISTICA ALPI DEL MARE

Distanza: 58,8 km

Dislivello: 1.114 m

Aperto a tutti, anche con e-bike di qualsiasi tipo

Punti ristoro e assistenza tecnica

Unisciti a tanti appassionati per pedalare nel cuore delle Alpi del Mare – senza cronometro, ma con il sorriso!

UN WEEKEND DI EMOZIONI PER TUTTI



La Granfondo Alpi del Mare è l’occasione perfetta per vivere la bellezza delle Alpi del Mare, la passione per la bicicletta e il piacere di stare insieme in un’atmosfera unica. Non solo una competizione, ma una vera e propria festa per tutti coloro che vogliono condividere l’amore per lo sport, la musica e la buona cucina. Con la partecipazione di ciclisti appassionati e famiglie, l'evento è pronto a conquistare il cuore di chiunque voglia vivere una giornata indimenticabile.

ISCRIZIONI APERTE

Le iscrizioni per la Granfondo Alpi del Mare sono già aperte. Per maggiori informazioni e per iscriversi all'evento, visitare il sito ufficiale:

https://granfondoalpidelmare.com/iscrizioni/