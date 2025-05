Triathlon Sprint di Loano: Mondovì protagonista con Chiara Grasso e Luca Turchi

Il week end del 17 e 18 maggio a Loano si sono svolti i Campionati Italiani Universitari e di Paratriathlon, che, nella giornata di domenica hanno ospitato anche il Triathlon Sprint riservato agli Age Group.

Partecipazione numerosa da parte di sei atleti monregalesi della Triatletica Mondovì: in campo femminile vittoria in categoria S4 per Chiara Grasso con il tempo di 1h13’13’’ 20ª posizione assoluta e 2° gradino del podio in categoria M3 per Shara Giuliano (22ª assoluta) che ha fermato il crono su 1h14’25’’.

Tra gli uomini vittoria in categoria M3 per Luca Turchi in 1h06’53’’ (35° assoluto) e ottime prestazioni di Fabrizio Gullino 4° in categoria S3 con 1h10’08’’, Alex Bottero 5° S3 con 1h10’41’’ e Giorgio Ganzinelli 6° S4 con 1h12’48’’.