Gli ultimi risultati del Moto Club Ceva

ENDURO - 2ª PROVA CAMPIONATO REGIONALE

Domenica 18 maggio si è svolta a Bosio (AL) la 2ª prova del campionato regionale piemontese di enduro. Ottimi risultati per il nostro Moto Club, che è 3° nella classifica a squadre (formata da Cecchini, Crema e Ravotto). Marco Vizio è 6° Top Class (10° assoluto), segue Walter Bossi 7° (16° assoluto). Luca Manassero è 2° Senior 2T (12° assoluto), Federico Oderda si ritira. Davide Gallo è 6° Senior 4T (22° assoluto),seguono Elia Rossi 9°, 14° Osaro Garabello, 17° Lorenzo Prato, 20° Matteo Pittaluga, 21° Federico Fresia e Igor Marino si ritira. Tommaso Caraffini è 6° Major 2T, segue 12° Antonio Borgese. Emanuele Borgese è 7° Major 450, segue 10° Mattia Magni. Lorenzo Cecchini è 2° Veteran. Tommaso Ravotto è 2° territoriali 2T, seguono 5° Teofilo Roberi e 6° Davide Garelli. Giovanni Crema è 1° territoriali 4T, segue Alessio Guarino 8°. Alessia De Andreis è 2° nella Femminile. Daniel Nittardi nella Training si ritira.



MOTORALLY - SARDEGNA RALLY RAID 2025

Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 maggio si sono svolte ad Alghero (SS) la 1ª prova del campionato italiano Raid TT, la 3ª e la 4ª prova del campionato italiano motorally. Quasi 1000 i km totali dei 3 giorni di Raid TT, durante i quali il nostro pilota Carmine Rivellini ottiene il 26° posto nella classe RT1. Per quanto riguarda il motorally, è 10° in entrambe le prove, sabato e domenica, nella classe AX-125.

ENDURO - CAMPIONATO REGIONALE REGOLARITA' GR.5

Domenica 18 maggio si è svolta a Ziano Piacentino la 2ª prova del campionato regionale regolarità epoca gruppo 5. Giuseppe Maia è 6° nella Categoria A4, Remo Filippi è 8° Categoria C2, Giuseppe Roà si ritira, categoria T80RS.