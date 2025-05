Tartufi: Isnardi, Calderoni e Ravetti chiedono l'intervento di Cirio a tutela dei trifolao

«Difendere la cerca e cavatura del tartufo significa proteggere una tradizione millenaria, un’identità culturale profondamente radicata nei nostri territori e riconosciuta dall’Unesco. Per questo ho depositato un’interrogazione urgentissima, sottoscritta anche dai colleghi Mauro Calderoni e Domenico Ravetti, per chiedere alla Regione Piemonte di intervenire immediatamente a tutela dei trifolao e del loro diritto alla cerca libera». Lo dichiara Fabio Isnardi, consigliere regionale PD per la provincia di Asti, all’indomani dell’incontro tra il senatore Giorgio Bergesio e le associazioni dei cercatori di tartufi, riunite al Centro nazionale studi Tartufo di Alba per esprimere forte contrarietà al disegno di legge nazionale in discussione al Senato.

«Questa proposta normativa – aggiunge Mauro Calderoni, consigliere PD per la provincia di Cuneo – mette seriamente a rischio la figura del cercatore tradizionale, vietando l’accesso a gran parte delle aree oggi utilizzate per la cerca: tartufaie coltivate, alvei fluviali, terreni incolti da meno di dieci anni. Di fatto, verrebbe negata la possibilità di esercitare una pratica che è parte integrante del nostro paesaggio culturale».

Interviene anche Domenico Ravetti, consigliere regionale del PD per la provincia di Alessandria e vicepresidente del Consiglio regionale: «Non si tratta solo di tutelare un’attività economica, ma di difendere un equilibrio delicato tra uomo, natura e territorio, costruito in secoli di storia. È necessario che il Piemonte faccia sentire la propria voce: non si può approvare una legge che penalizza i territori senza ascoltarli. Come istituzioni regionali dobbiamo essere parte attiva di questo confronto».

I tre consiglieri chiedono al presidente Cirio di intervenire presso il Governo e il Parlamento per chiedere la revisione del disegno di legge, di promuovere un tavolo con le associazioni dei trifolao, i parlamentari piemontesi e il Ministero dell’Agricoltura, e di riferire puntualmente al Consiglio regionale sugli sviluppi della questione. «La manifestazione annunciata per il 14 giugno – concludono Isnardi, Calderoni e Ravetti – dimostra quanto il mondo dei cercatori sia pronto a mobilitarsi. Ma non spetta solo a loro difendere questa tradizione. La Regione deve fare la sua parte, senza ambiguità e senza ritardi».