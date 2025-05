A Saluzzo, in teatro, si riflette sul gioco d'azzardo patologico

Il comune di Saluzzo con la collaborazione del Cantiere Adolescenti dell’ASL CN1 e del Consorzio Monviso Sociale presenta il progetto “Play It Well”. Tale progetto è finanziato dal “Concorso di Idee – Piano regionale gioco d’azzardo patologico – Iniziative di contrasto al fenomeno da parte delle Amministrazioni Locali”, in collaborazione con la Regione Piemonte e l’Asl TO3.

Giovedì 29 maggio alle ore 20, presso il Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo, il progetto “Play It Well” presenta “Kairos, Di-Segni di Corpi”, un’azione teatrale di 13 ragazze e ragazzi tra i 15 e 20 anni, nata per parlare in una lingua che il corpo conosce bene, dove il gesto racconta ciò che spesso le parole non sanno dire.

Dopo il debutto all’interno del progetto Riflessi Interiori, dedicato alla salute mentale, questa nuova tappa nasce dentro “Play It Well” e si fa strumento di riflessione attorno ai temi del gioco d’azzardo e delle dipendenze comportamentali.

La performance è stata implementata durante un weekend laboratoriale, realizzato dall’educativa informale della città (ApprossimAzioni) e dal SERD di Saluzzo, in collaborazione con l’associazione Teatro Selvatico. In tale occasione, i giovani hanno vissuto un’esperienza immersiva, sensibile e diretta per riflettere insieme sulla genesi e sull’evoluzione del processo di dipendenza, con l’obiettivo di imparare a conoscere il fenomeno e riconoscere le proprie emozioni per proteggere se stessi e gli altri.