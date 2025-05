Cuneo, nuovo incontro a tema sanità per il Rotary Club Cuneo 1925: protagonisti i medici dell'istituto di Candiolo

Il Rotary Club Cuneo 1925 organizza per martedì 27 maggio alle ore 19:00, presso la Sala Michele Ferrero di Confindustria Cuneo, un incontro pubblico con i medici dell’Istituto di Candiolo (TO), centro d’eccellenza per la cura e la ricerca oncologica. Tema dell’incontro “I tumori rari dei tessuti molli: il punto sulla ricerca e sulle terapie”. Interverranno come relatori: il dott. Giovanni Grignani, oncologo, responsabile del reparto di oncologia medica e coordinatore del gruppo interdisciplinare per la cura dei sarcomi e dei tumori rari e la dottoressa Sandra Aliberti, oncologa dell’Istituto.

L’evento ha finalità benefica: sarà infatti dedicato alla raccolta fondi a favore dell’Istituto di Candiolo, per sostenere la ricerca su questa specifica e delicata tipologia di tumori.

La serata sarà introdotta da Matilde Dalmasso, studentessa universitaria e giovane paziente attualmente in cura presso l’Istituto, che condividerà la sua testimonianza personale.

L’incontro è aperto non solo ai Soci del Rotary Club Cuneo 1925 e ai loro invitati, ma anche alla cittadinanza, previa prenotazione via e-mail all’indirizzo: info@rotarycuneo.it, entro e non oltre giovedì 22 maggio, fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili in sala.