Argento per l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo Campionati Regionali Under14

Sabato 17 maggio a Beinasco si è disputato il Campionato Regionale di società Ragazzi e Ragazze, a cui hanno preso parte oltre 900 atleti under 14 provenienti da tutto il Piemonte, con quasi 50 formazioni a coprire tutte le gare.

Grande prova di squadra dell’Atletica Mondovì - Acqua S. Bernardo che si è confermata tra le realtà più solide del panorama piemontese, con il prestigioso argento dei ragazzi e il quinto posto delle ragazze nella classifica generale. Per i tecnici Edoardo Giani, Pietro Migliore, Michele Aimo e Valeria Biga vi è la soddisfazione di essere riusciti a preparare e coordinare al meglio gli atleti prevenienti dai vari poli (tra cui il Gruppo Sportivo dell’IC Alta Langa del prof. Stefano Barbero). Gli atleti selezionati (massimo 2 per specialità) hanno lottato ad armi pari con le grandi “corazzate” torinesi, confermandosi la prima società della provincia di Cuneo. La vittoria è andata all’Atletica Rivoli con 115 punti tra i maschi a sole 5 lunghezze da Mondovì (110), e alla Safatletica con 100 punti tra le femmine (Mondovì 77 a 5 punti dal bronzo).

Le buone prestazioni dei singoli hanno contribuito al risultato complessivo. Il quartetto composto da Giacomo Renesto, Nicolò Marenco, Noah Leone e Francesco Bruno ha trionfato nella staffetta con un tempo di 52”87, 2° Aurelio Forni (12’16”70) nei 2 km di Marcia, 3° Noah Leone nell’alto (1,40 mt); 5° posto per il carrucese Andrea Baudino nel vortex (44,15 mt), Nicolò Marenco nel lungo (4,38 mt), Francesco Bruno nei 60 hs (10”26) e Giacomo Murizzasco nei 60 piani (8”57), il 9° di Piergiorgio Boggione nel peso (10 mt) e Carlo Porro 14° nei 1000 mt (3’16”66).

Tra le donne si segnala la vittoria per Caterina Bianciotto nel vortex con 39,42mt, il secondo di Isabel Santana nell’alto con 1,31 mt, il 6° di Soraya Musso nel lungo con 3,90 mt, il 9° di Lovely Ferretti nei 60 mt (8”92), 10° della 4x100 (Ferretti, Santana, Musso, Bossolasco) in 58”12 e il 13° posto di Patrizia Garzello nel peso 2 kg (6,94 mt).

A punti anche Inas Abdellaoui nei 60 ostacoli (14”91) ed Emilia Bonelli nei 1.000 (3’51”16). In gara Bianca Aimo (25,53 nel vortex), Yasmine Bendiboun (6,90 nel peso), Bossolasco 9”35 nei 60 e l’altra 4x100 con Aimo, Bonelli, Bendiboun e Bianciotto in 1’04”43; Federico Bruno 3,91 nel lungo, Rayan Bruno 10”31 nei 60 ostacoli, Matteo Liboà 7,68 nel peso, Lorenzo Murisasco quinto nella marcia in 12’37”41, Giacomo Renesto sesto nei 60 in 8”65, Mattia Rossi 3’32”44 nei 1.000 e quarta l’altra 4x100 con Rayan e Federico Bruno, Murizzasco e Rossi in 55”07.