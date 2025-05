Atletica, Trofeo “Attilio Bravi”: Sofia Musso due volte campionessa provinciale

La pista di “Madonna dei Fiori” è stato il teatro del “Trofeo Attilio Bravi” il cui programma tecnico prevedeva gare riservate ai cadetti con l’assegnazione del titolo provinciale e gare di contorno assolute.

Tra le cadette la copertina di giornata va assegnata a Sofia Musso che si laurea campionessa provinciale sia negli 80 mt che nel salto in lungo. Per la giovane nata e cresciuta nel polo di Carrù con il tecnico Marco Chiecchio si tratta di una doppia soddisfazione che per il doppio personal best: 10”43 nella velocità (1ª la torinese Elisa Rua) e 5,16 mt all’ultimo salto. A completare il podio provinciale degli 80 mt Noemi Bertone (pb 10”62) e Cecilia Balbo (10”92). Per la Bertone ottimo progresso nei 300 metri dove ha fatto fermare i cronometri a 41”58 seguita dalla Balbo a 44”70. Tra i cadetti il migliore è stato Andrea Sacco sceso a 40”04 seguito da Matteo Provera (40”74) e “Momo” Ndaye (43”76). Bene Agnese Prette nel getto del peso con 7,31 mt, seguita da Federica Breaban (6,21 mt) e Gloria Biestro (5,83 mt).

Tra i cadetti 4° posto per Francesco Simbula nel salto in lungo con la misura di 5,94 mt ottenuta all’ultimo tentativo e 7° Lorenzo Marino con il nuovo pb 5,83. Il titolo è andato a Michele Favole dell’Atletica Pocapaglia con 6,44 mt.

Tra gli assoluti Federico Lisa chiude 4° in 11”15.

Questi gli altri Monregalesi in gara:

80 cadette: Sole Sigaudo 11”32, Marta Chiecchio 11”54, Agnese Prette 11”64, Cecilia Mameli 11”86, Gloria Biestro 11”92, Isabella Cellario 11”92, Federica Breaban 12”14, 12”83 Giada Pirola.

80 cadetti: Francesco Simbula 9”84, Andrea Sacco 10”38, Lorenzo Marino 10”54, Momo Ndiaye 11”31

Lungo Cadette: Sole Sigaudo 4,40 mt, Cecilia Mameli 4,26 mt, Isabella Cellario 4,18 m, Teresa Basso 4,09 mt, Giada Pirola 3,59 mt