Ciclismo, Vigor vittorioso su strada, bene anche l'e-bike

Il Vigor Cycling torna a vincere. Luca Gugnino è salito per la quarta volta in stagione sul gradino più alto del podio aggiudicandosi la gara per allievi di Calea di Lessolo. Il campione regionale piemontese si è imposto con una volata di forza nei confronti del rivale Mattia Moretti, in testa al gruppo fino a 100 metri dalla conclusione. Brillante anche la prestazione del primo anno Tomas Lantermino nono sul traguardo e alla sua prima top ten, mentre invece è stata una giornata poco felice per Nicolò Migliore e Jacopo Galfrè, entrambi caduti e costretti al ritiro. Quest'ultimo purtroppo, ha riportato anche varie escoriazioni al fianco sinistro e seri danni alla bicicletta. A lui gli auguri per una pronta ripresa. Tornando a Gugnino, da segnalare che 24 ore prima del successo di Calea, l'atleta di Boves aveva conquistato un ottimo secondo posto nella cronoscalata da Corio Canavese a Pian Audi, alla quale hanno preso parte anche Jacopo Galfrè, Tomas Lantermino, Nicolò Migliore e Gabriele Dutto. Nella stessa prova da segnalare anche l'ottimo quarto posto tra gli juniores di Alessandro Viola dell'UC Piasco, formazione in sinergia tra Vigor ed Esperia.

Ma le soddisfazioni per il team di Claudio e Silvio Mattio, sono arrivate anche dalla gara ebike del campionato FMI che si è svolta a Monsummano Terme, nel pistoiese. Christian Buniva ha incassato infatti un eccellente terzo posto assoluto e il secondo di categoria, nonostante un guasto al motore.

Tornando alla strada, da segnalare la positiva prestazione dei giovanissimi di scena a Riverosse nel biellese. Tra i 44 al via dei G5, buoni risultati per Fabio Giordano quinto e Simone Giolitti dodicesimo, pur essendo partito molto indietro, ovvero dalla penultima fila, mentre le gemelle Balbis sono salite sul terzo gradino del podio con Ambra; sesta Aurora. Nella G3 Filippo Rinaudo è stato classificato in sesta posizione, in realtà quinta effettiva, un errore che il tecnico Federico Barberis ha deciso di non contestare. La sorellina Chira ha invece ottenuto il primo posto femminile nella categoria promozionale e il quarto assoluto.

Settimana di riposo invece per gli esordienti, in vista del prestigioso impegno domenica prossima, quando, insieme agli allievi, parteciperanno a due classiche corse in linea varesine, con arrivo in cima alla storica salita del Brinzio.