L'atletica Mondovì che si conferma prima tra le cuneesi ai campionati di società U16 di Alessandria

Intensa due giorni di gara allo stadio “Azzurri d’Italia” di Alessandria che ha ospitato la fase regionale dei campionati di società U16 più alcune gare extra assoluti. Qualche assenza di troppo non ha permesso di schierare le formazioni al completo, ma grazie alla disponibilità dei ragazzi si è comunque riusciti a coprire le 12+12 gare richieste per ambire alla finali nazionali: 6ª al femminile con 7.625 punti (ad una manciata di punti dal quarto posto) ed ottava con 7.141 tra i maschi: vittorie assolute rispettivamente di Safatletica e Canavesana, con l’Atletica Mondovì che si conferma prima tra le cuneesi. In evidenza Anna Rita Mamiedi che ha dominato i 400 in 56”76 per il minimo tricolore (4ª sulla stessa distanza con ostacoli in 1’06”08), 3ª misura di giornata “la martellata” di Paola Ambrosio a 41,95 mt, Emma Battaglio nei 5.000 di marcia chiude in 27’01”09. Bene una pimpante Alice Botto 4ª in 5’07”98 nei 1.500 e 6ª in 2’25”62 negli 800 mentre si deve accontentare del 4° posto Giulia Priola nell’asta superando quota 2,50 (1,30 nell’alto per lei).

Altri risultati: Brigitte Baudissone 14”58 e Matilde Demichelis 15”86 nei 100, Laura Sito 28”90 (1’06”99 sul giro di pista) e Demichelis 32”47 nei 200, Federica Raffero 6’07”12 nei 1.500, Aurora Rista, all’esordio, 12’34”54 nei 3.000, Alice Preve 9’29”32 nei 2.000 siepi, Lucia Chiecchio 7,73 nel peso, nel disco Mia Zita De Cian 23,12 (21,97 nel giavellotto), Caterina Lingua 22,93 mt e Silvia Bono 18,35 mt (per quest’ultima 32,50 nel martello); 4x100 Ambrosio-Lingua-Sito-Priola in 54”36.

Tra i maschi il miglior piazzamento è di Giacomo Provera 3° in 56”20 nei 400 ostacoli, Daniele Dellapiana “bronzo” nel triplo con 13,12 mt e la 4x100 con Mattia Tagliapietra, Provera, Alessio Lombardo e Giacomo Rabezzana terza in 45”74 (a 71 centesimi dai vincitori); due volte in top ten l’astigiano Rabezzana 11”90 nei 100 (Provera 12”02) e 6,00 nel lungo (Lorenzo Squarzino 5,78). Ok i mezzofondisti Matteo Garelli 4’36”23 nei 1.500 (Leonardo Bongiovanni 4’46”02) e Giorgio Comino 9’35”85 sui 3.000 (Alberto Papaleo 10’15”30) e 6’30”99 nei 2.000 siepi (Papaleo 7’01”19), ed i lanciatori Alessandro Beccaria 31,86 nel disco, Matteo Scarpulla quinto nel martello con 32,03, davanti a Federico D’Angelo 29,97, e con un 28,67 nel giavellotto. Nei 200 Tagliapietra 24”82 (54”91 sui 400), Mattia Trosso 25”71; negli 800 Antonio Boetti 2’04”75 e Davide Iandoli 2’34”80; Lombardo 2,40 nell’asta e 9,63 nel peso (8,17 per Jonathan Kamwena).

In gara negli Assoluti Elisa Calandri sesta in 4’35”96 (ovvero il minimo Promesse per i Tricolori), Chiara Bosticco terza nei 400 ostacoli in 1’08”40, argento nel disco Promesse per Emanuele Peano con 39,49 mt; in lizza negli Junior Anthony Corso 32,79 mt nel disco e Francesco Mariut 30,19 nel giavellotto.

“È stato un week end un po più complicato del previsto– ammette Marco Chiecchio – alcune necessità di riposo precauzionale dell’ultimo momento ci hanno messo in difficoltà, come anche alcuni obiettivi individuali, ma con la collaborazione dei tecnici Antonella (Atletica Asti 2.2) e Franco (Team Castell’Alfero) con cui si è avviata la collaborazione lo scorso anno, e grazie della disponibilità dei ragazzi, siamo riusciti a coprire tutte le gare. Ora aspettiamo il rientro per poter completare i risultati e giocarci le chance per la finale nazionale”.