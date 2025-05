Scherma, Virginia Torchioporta Alba di nuovo sul podio

Il weekend appena trascorso, 17-18 maggio, ha visto lo svolgimento del Campionato Regionale Assoluto Silver di spada a Cameriano (NO). L’Accademia Scherma Alba porta 5 atleti a prendere parte alla gara: Kesy Di Brigida (al suo esordio in pedana), Leonardo Di Muro, Alberto Guffanti, Sergio Ricaldone e Virginia Torchio.

Proprio quest’ultima, dopo un prestazione nei gironi un po’ sottotono (si piazza 15° in classifica parziale dopo i gironi), riesce a ritrovare la lucidità e la grinta necessarie per riprendere in mano gli assalti verso la zona medaglie: vince, prima, Zavattaro del Circolo Scherma Aosta 15-7, riesce, quindi, ad avere la meglio contro Dominici del Circolo Scherma Delfino Ivrea per 15-13 (atleta piazzata al 2° posto dopo i gironi e data per favorita) e non viene fermata neanche da Ortolina della Pietro Micca Biella, che supera per 15-8. Arrivata in semifinale, però, si deve arrendere a Freguglia, atleta di punta della Pro Novara Scherma, reduce da una medaglia d’oro ai Campionati Italiani Allieve, che riesce a portare a casa la vittoria sulla nostra atleta per 15-9. Virginia sale, nuovamente, sul 3° gradino del podio, a distanza di un mese da quello Cadette, per la prima volta in una gara Assoluti.

Ma non finisce qui, usciamo dal Piemonte e andiamo Oltralpe, in Francia, da cui sabato portiamo a casa una più che meritata medaglia d’argento alla gara di spada a squadre “Challenge J.Chateigner Compétition LOISIRS à l’épée” a Moirans grazie alla nostra Daniela Valorzi in squadra mista insieme a Christoph Michaud, Marco Borrione e Manuela Lanfranco dell’Accademia Scherma Marchesa di Torino.

Nel frattempo, l’altra anima dell’Accademia Scherma Alba, quella culturale, ha visto protagonista il nostro Maestro Alessandro Tosoni che, domenica 11 maggio, ha tenuto a Palazzo Traversa di Bra una conferenza su Fiore dei Liberi, maestro di scherma del XIV secolo, autore di quello che è considerato, ad oggi, il primo trattato italiano di scherma. Dopo la proiezione del cortometraggio FIORE, Alessandro ha presentato il suo nuovo libro di analisi e commento del trattato di Fiore dei Liberi, dal titolo “Fate gli fatti che parole non ano loco”.