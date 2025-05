Trail, vittoria assoluta per Simone Peyracchia-Mattia Einaudi alla "Due castelli" di Chiusa di Pesio

Si è disputata sabato 17 la “Due Castelli” a Chiusa Pesio, valida per il Campionato Provinciale di corsa in montagna a staffetta con 46 coppie al via. Vittoria assoluta di Simone Peyracchia-Mattia Einaudi (V. Varaita) e tra i migliori dieci i portacolori Atletica Mondovì Marco Testino e Nicolò Denina, settimi e secondi nella categoria Senior; sul podio anche Livio Barberis e Dario Mondino secondi SM65.

Nella stessa giornata Ezio Occelli ha partecipato alla 15 km del Trail del Monte Zerbion a Chatillon arrivando 52° e vincendo il dislivello positivo di 1.350 m. in 2h29'43 (settimo negli Over 50).