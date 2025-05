Busca, un successo la XII edizione di "A tavola col Mondo"

1600 persone provenienti da 42 Paesi, tra cui Brasile, Venezuela, Francia, Albania, Croazia, Romania, Marocco, Mali, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Burkina Faso, Nigeria, Egitto, India, Germania, Portogallo, hanno preso parte insieme ad una giornata di festa: è questo un evento che si segnala da sé e che merita i complimenti.

“A tavola col mondo, ieri nel parco dell’Ingenio, alla dodicesima edizione ha ampliato il suo già consolidato successo – dice la vicesindaca Beatrice Aimar, che ha seguito l’evento per il Comune e ha partecipato alla festa, insieme con l’assessora Lucia Rosso -. E’ stata una bella giornata di comunità e di scambio, capace di dimostrare come condivisione e accoglienza possano non essere parole vuote, bensì dense di significato e necessarie”.

L’iniziativa è organizzata, con il patrocinio della Città, dall'associazione IdeeCOMunità, in collaborazione con le associazioni Ingenium, Andirivieni e Caritas e aveva preso il via dalla scuola di italiano per stranieri di Busca, coinvolgendo poi anche quelle di Caraglio, Costigliole Saluzzo e Dronero.