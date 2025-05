Cuneo, al NUoVO per "Xonoria Music Festival" arrivano i Santi Francesi

Dopo l’annuncio delle Bambole di Pezza, "Xonoria" annuncia il suo nuovo ospite. Un festival, organizzato dall’Associazione Culturale ALL 4U, dedicato interamente alla musica, giunto alla 16° edizione, che analizza le diverse forme ed espressioni con proposte locali e nazionali, uno scambio di idee e di professionalità tra giovani e meno giovani.

L’obiettivo che si propone il Festival è di avvicinare il maggior numero di persone alla musica in ogni sua espressione, essendo parte integrante della nostra vita sociale trasformata negli anni da incroci di diverse generazioni musicali. Xonoria è un progetto che inizia nel 2006 in contemporanea con la Festa della Musica ma con una durata annuale, proponendo numerosi incontri dedicati alla musica nelle sue diverse forme artistiche che ha coinvolto un grande pubblico con artisti locali e nazionali, Gino Paoli, Danilo Rea, Patty Pravo, Franz di Cioccio, Paolo Bonfanti, Bob Sinclar, Lucio Fabbri, Lou Tapage, Zibba, Fede Poggipollini, Banda Fratelli, solo per citarne alcuni. Nel 2024 gli Eugenio in Via Di Gioia registrando oltre 1200 presenze.

Secondo ospite della 16° edizione, Santi Francesi. Duo hard-pop di Ivrea composto da Alessandro De Santis (voce, chitarra, ukulele) e Mario Francese (producer, tastiere, synthesizer e basso). Nel 2019 hanno pubblicato “Tutti Manifesti”, album totalmente autoprodotto che ha superato i 2.5 milioni di stream su Spotify. Nel 2020 hanno preso parte alla line up di Spaghetti Unplugged e nello stesso anno hanno collaborato con DADE al brano “Giovani Favolosi”, singolo con il quale hanno vinto l’edizione di Musicultura nel 2021. Nel luglio seguente, vengono invitati ad esibirsi in occasione del Giffoni Film Festival. Nel 2022 firmano un contratto di distribuzione con ADA Music Italy (Warner Music Italia) e il 25 marzo pubblicano il singolo “Signorino” (prodotto da DADE con la collaborazione di Rodrigo D’Erasmo agli archi). Il 6 maggio esce il brano “Buttami Giù” coprodotto insieme a heysimo e lo presentano live in apertura ai Fast Animals and Slow Kids al Fabrique di Milano la sera stessa. Sempre nella primavera 2022, viene pubblicata su Netflix la terza stagione della fortunata serie “Summertime”, nella cui colonna sonora viene inserito il loro brano “Giovani Favolosi”. A luglio 2022 vengono invitati ad esibirsi al Ferrara Summer Festival, dove aprono il live di Madame e Blanco. L’anno termina con la vittoria della sedicesima edizione di X Factor Italia e la release dell’EP “in fieri”, portato in scena nel 2023 nel loro primo tour nei club.

In estate, prima di calcare i palchi dei festival estivi in giro per l’Italia e non solo, hanno pubblicato il singolo “La Noia” brano accompagnato nelle settimane successive da “Noia Meraviglia”, un progetto voluto dai Santi Francesi e dal fotografo Simone Biavati. Immagini e parole per raccontare emozioni e possibilità create da quell’apparente inattività che chiamiamo “noia". A ottobre hanno firmato una personale versione, prodotta da DADE, di “Sere Nere” di Tiziano Ferro per la colonna sonora dell’opera prima di Gianluca Santoni “Io e il Secco”, presentata in anteprima al Festival del Cinema di Roma nella sezione Alice Nella Città. A novembre si sono esibiti al Grand Opening del Nitto ATP FINALS 2023, in qualità di eccellenze della Regione Piemonte. A dicembre sono stati protagonisti di un’emozionante esibizione presso il Ninfeo della Pioggia per il primo episodio della terza edizione di Star Walks e hanno partecipato con il singolo “Occhi tristi” alla finale di Sanremo Giovani, brano che ha regalato loro il passaggio alla 74° edizione del Festival della Canzone italiana. A febbraio 2024 hanno partecipato alla 74° Festival di Sanremo, sezione big, con il brano “L’amore in bocca” e per la serata delle cover si sono esibiti con SKIN sulle note del brano di Leonard Cohen “Halleluja” che ha ottenuto la standing ovation del pubblico. Negli stessi giorni hanno annunciato quattro concerti intimi, andati sold out in pochissimi secondi, in due chiese sconsacrate di Milano e Roma grazie ai quali a marzo hanno dato un assaggio del loro talento live incantando il pubblico.

Nell'estate del 2024 i Santi Francesi hanno pubblicato il singolo “tutta vera” e sono stati impegnati in una serie di concerti estivi nelle principali rassegne. A ottobre pubblicano il singolo “Ho Paura di Tutto” che anticipa l’ep “Potrebbe Non avere Peso” in uscita l’8 novembre. Nel 2024 vengono premiati da Rockol come “Miglior artista live” ai Rockol Awards.

I Santi Francesi si esibiranno il 21 giugno a Cuneo, al NUoVO, consacrata ormai come location per i grandi concerti della città, l’evento è organizzato in collaborazione con la Consulta Giovanile di Cuneo