Il saluto del Comune di Busca agli anziani in partenza per la vacanza al mare

“Grazie all'associazione Volontari dell'Annunziata per questa e per le altre iniziative che realizza nella cura del tempo libero degli anziani buschesi e buone vacanze a tutti voi!”: così oggi la vicesindaca Beatrice Aimar ha salutato, a nome del Comune, il gruppo, composto da 75 persone in partenza per San Bartolomeo al Mare (Imperia), dove si tiene il soggiorno marino di una settimana, fino a lunedì 26 maggio.

Questa proposta, attesa e apprezzata, si avvale di un programma già ben rodato nelle precedenti edizioni, con la presenza di un’infermiera e di alcuni volontari, che si occupano delle animazioni e dei piccoli servizi. Previsti giochi, ginnastica, passeggiate e appuntamenti fissi con la buona tavola, sia pure attenta alle esigenze dell’età.

Il Comune contribuisce a calmierare il costo, in particolare per le spese di viaggio.