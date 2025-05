Tappa cuneese del BMW in Tour con gli Insuperabili

La tappa del BMW IN TOUR presso il concessionario Gruppo Gino di Cuneo, tenutasi domenica 18 maggio al campo sportivo di San Paolo, in via Leonardo Ferrero a Cuneo, ha rappresentato un momento profondamente significativo all’interno del progetto promosso da ACIB (Associazione Concessionari Italiani BMW), in collaborazione con BMW Italia, Fondazione Milan e la Fondazione EcoEridania Insuperabili.



A differenza delle altre tappe, generalmente incentrate su partite di calcio tradizionali, l’esperienza presso il Gruppo Gino si è distinta per la forte componente inclusiva e formativa, in particolare verso le persone con disabilità visiva.

La giornata si è conclusa con una partita di Visiball, una disciplina accessibile che consente la partecipazione attiva sia ad atleti vedenti che non vedenti, promuovendo valori come la collaborazione, la fiducia e il rispetto reciproco.

In segno di gratitudine, il concessionario Gruppo Gino ha voluto omaggiare tutti gli atleti non vedenti con un cartoncino in Braille, contenente un messaggio speciale di ringraziamento rivolto agli atleti della Fondazione EcoEridania Insuperabili, come ricordo concreto e simbolico dell’esperienza vissuta insieme.



Durante l’evento sono intervenuti l’Amministratore Delegato del Gruppo Gino, Alessandro Gino, e Davide Leonardi, Presidente della Fondazione EcoEridania Insuperabili.

Nel suo intervento, Leonardi ha trattato un tema centrale nel percorso della fondazione: il concetto di limite, inteso non come qualcosa da superare a ogni costo, ma come un aspetto da accettare, conoscere e valorizzare, per costruire un’identità autentica e solida.



Questa tappa si inserisce tra le 13 previste per il BMW IN TOUR, un progetto che unisce sport, formazione e responsabilità sociale, e sarà ufficialmente raccontata sui profili social di Insuperabili il prossimo 29 maggio 2025.

La sede degli Insuperabili a Cuneo si trova in via Leonardo Ferrero 1.

Info su : www.insuperabili.eu