Sabato 24 e domenica 25 maggio a Monforte d’Alba grande attesa per il 15° Raduno degli Alpini in Langa

Monforte d’Alba si prepara ad accogliere il 15° Raduno degli Alpini in Langa, in programma sabato 24 e domenica 25 maggio 2025, con un ricco calendario di eventi promosso dal Comune di Monforte d’Alba per rendere omaggio al corpo degli Alpini e al loro insostituibile ruolo nella storia e nella vita delle comunità locali.

Memoria, convivialità e cinema

La giornata di sabato si aprirà alle ore 12.15 ad Alba, con il ritrovo presso il monumento agli Alpini nei giardinetti del piazzale della ferrovia. Dopo la cerimonia, alle 12.30 è prevista la partenza della fiaccola che attraverserà il territorio con tappe a Gallo d’Alba e Barolo, per raggiungere infine Monforte, cuore del raduno.

Alle 15.30, in paese, avrà luogo la cerimonia di apertura, con l’alzabandiera, la deposizione della corona e i discorsi ufficiali.

A seguire, alle 16.15, sarà inaugurata la zona dei gazebo territoriali nella piazzetta adiacente la Chiesa, dove per tutta la serata sarà presente Sabrina Salvestrin, che accompagnerà il pubblico con musica e canti in un clima di festa e partecipazione.

Alle 20.00, appuntamento con la gastronomia locale: prevista la distribuzione gratuita di ravioli burro e salvia per tutti i partecipanti.

A chiudere la giornata, alle 21.00, la proiezione gratuita del film “Onde di Terra”, candidato ai David di Donatello 2025, ambientato nelle Langhe degli anni ’70. Saranno presenti in sala il regista e gli attori principali, che parteciperanno al dibattito finale con il pubblico, raccontando curiosità e retroscena della produzione.

La grande festa

Il momento clou del raduno si terrà domenica, con un programma scandito da emozioni e spirito di corpo. La giornata inizierà alle 7.30 con l’ammassamento in piazza della Chiesa, accompagnato da una prima colazione gratuita. Seguiranno le iscrizioni ufficiali e la premiazione dei gagliardetti.

Alle 9.00 prenderà il via la sfilata per le vie imbandierate di Monforte, con la partecipazione delle bande musicali di Diano d’Alba e Dogliani, insieme a vessilli, labari, gagliardetti, autorità, crocerossine, auto d’epoca, salmerie e molte realtà associative legate al mondo alpino.

Alle 10.15 sono previsti idiscorsi ufficiali nella piazzetta di fine sfilata, con premiazione dei lavori realizzati dagli alunni delle scuole.

A seguire, alle 11.15, la Santa Messa sarà celebrata nella Chiesa parrocchiale da don Massimo Ferrio e dal cappellano militare Mauro Capello. Al termine, l’ammainabandiera concluderà la cerimonia ufficiale.

Alle 12.30, presso la tensostruttura, avrà luogo il pranzo alpino (quota di partecipazione 30 euro).

Il pomeriggio si chiuderà con un evento molto atteso: a partire dalle 15.30, spazio alla sfilata e spettacolo dei Musici e Sbandieratori del gruppo “Borgo Patin e Tesòr di Alba”, tra piazza del Municipio e piazza Umberto I. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune, sarà confermata in base alle condizioni meteo.

Due giornate per onorare il passato, vivere il presente e trasmettere alle nuove generazioni il senso più profondo di appartenenza e servizio che da sempre contraddistingue gli Alpini.