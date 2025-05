Cuneo, manca la manutenzione sui muri del nuovo “Fillia”? Il progetto di riqualificazione arriva da due muraliste del San Paolo

Si rifà all’attività artistica del muralista cileno Mono Gonzàlez e al suo stile composto da colori accesi, vivaci e forme dinamiche, il progetto di “murales educativi” ideato dalle cuneesi Veronica Piras e Sara Bechis in favore dei muri esterni della scuola dell’infanzia “Fillia” di Cuneo, nel quartiere San Paolo: l’idea è di trasformare i muri esterni dell’istituto in vere e proprie occasioni di gioco per i piccoli ospiti della struttura, anche per far fronte agli scrostamenti in essere segnalati da alcuni cittadini residenti come segno di mancanza di manutenzione.

Segnalazioni che sono state raccolte anche dal consigliere comunale Claudio Bongiovanni (Cuneo Mia), che ne ha fatto un’interpellanza specifica: “La scuola è stata inaugurata nel settembre 2021 e, dopo pochi anni, risulta già in questo stato” si legge nel testo del documento presentato al presidente del Consiglio comunale Marco Vernetti.

“Ma non solo – prosegue Bongiovanni -. I residenti del quartiere segnalano come manchi la manutenzione anche nel parcheggio del piazzale della Croce Rossa (che presentaasfalto dissestato, mancanza di segnaletica orizzontale e scarsa illuminazione), lungo via Momigliano (nelle aree verdi di via Bruno Caccia per un tombino avvallato e già più volte ripristinato), tra via Fenoglio e via Bodina (marciapiede distrutto e inutilizzabile), tra via Vinaj e via Fenoglio (per un passaggio pedonale con barriera architettonica), in piazza Biancani (dove lo stato dei filari di rose è critico) e nel parcheggio tra corso Francia e via Momigliano (in costante necessità di pulizia). Sindaca e assessore competente cosa pensano di fare, in merito?”



[Il consigliere comunale Claudio Bongiovanni]

L’interpellanza verrà discussa la prossima settimana, in Consiglio comunale.