Da La Floresta a Bra, verso il gemellaggio tra le due comunità

La Giunta comunale di Bra, alla presenza del consigliere delegato ai gemellaggi Lino Ferrero, ha accolto nella seduta di martedì 20 maggio Maria Virginia Gutierrez e Javier Montes, provenienti dal Comune uruguaiano La Floresta, con il quale è allo studio la sottoscrizione di un patto di amicizia e gemellaggio.



La Floresta, paese vicino alla capitale dell’Uruguay Montevideo, e Bra, hanno in comune un santuario dedicato alla Madonna dei Fiori, realizzato dai braidesi emigrati all’inizio del 1900. Con la città sudamericana è inoltre già in corso un progetto di scambio con le scuole braidesi, che coinvolge centinaia di studenti tra Italia e Uruguay, oltre ad attività di promozione turistica e territoriale.



Maria Virginia Gutierrez e Javier Montes domani parteciperanno all’inaugurazione del Salone del Libro per Ragazzi di Bra, per consolidare ancora di più il progetto scolastico, in attesa del perfezionamento del rapporto di amicizia tra le due realtà.



“Una bella occasione – ha detto il sindaco Gianni Fogliato – per potenziare il legame concreto tra la nostra città e quella di La Floresta, in vista del gemellaggio che andremo a formalizzare”.