ITT: con “La formula dell’unicità” un nuovo passo verso l’inclusione

Dare voce alla disabilità per comprendere davvero cosa significa l’unicità. È il messaggio lanciato da ITT nel corso del talk “La formula dell’unicità”, promosso presso lo stabilimento di Barge, con ospite Daniele Regolo, Diversity & Inclusion Ambassador del Gruppo Openjobmetis e founder di Jobmetoo.

Un intervento intenso, coinvolgente, seguito in presenza e in streaming da numerosi collaboratori e collaboratrici di ITT, che ha aperto la nuova stagione degli “ITT Talks”, la rassegna di incontri dedicata ai temi sociali e culturali organizzata dall’azienda leader nella produzione di pastiglie per freni auto. Regolo ha accompagnato il pubblico in un percorso di valore, attraverso esperienze personali, testimonianze legate al lavoro e strumenti per leggere la disabilità come relazione, più che come condizione. Un approccio capace di rimettere al centro la persona e il suo potenziale.

«La disabilità non va mai letta come limite assoluto - ha osservato Daniele Regolo -, ma come una delle tante sfaccettature dell’identità umana».

Durante l’appuntamento è stato presentato il GDI-Gruppo Disabilità & Inclusione, team interno costituito per stimolare riflessioni, raccogliere feedback e proporre iniziative concrete volte a rendere l’ambiente di lavoro sempre più accessibile, equo e rispettoso delle diversità. Coordinato da Daniele Vercellino, Credit Manager di ITT, il gruppo si compone di persone provenienti da diverse aree aziendali, con esperienze personali e professionali eterogenee, accomunate dalla volontà di promuovere una cultura diffusa dell’inclusione.

«Promuovere l’inclusione non significa occuparsi di una “nicchia” - ha evidenziato Daniele Vercellino - ma generare un cambiamento che riguarda tutti, abbattendo barriere fisiche e psicologiche e valorizzando i talenti di ciascuno».

Molto apprezzati anche i momenti di interazione con il pubblico, che ha contribuito con riflessioni, domande e testimonianze.

«Condividere esperienze - ha concluso Maria Graziano, Talent Management Director di ITT - è il primo passo per costruire un linguaggio comune. La creazione del GDI e l’organizzazione di momenti come questo dimostrano che l’inclusione per ITT è un impegno concreto, parte integrante della nostra cultura aziendale».

La rassegna “ITT Talks” proseguirà venerdì 6 giugno, alle 14, presso l’Innovation Center di Barge (via Molini 19), con l’incontro “Il futuro della mobilità-Sfide e opportunità del mercato automotive cinese”, che vedrà come ospite Bill Russo, founder e Ceo di Automobility Ltd. Per partecipare all’appuntamento - in presenza oppure in streaming - è richiesta la prenotazione, da effettuarsi attraverso il link https://tinyurl.com/msw45skr.