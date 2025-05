Mondovì, aperto il bando per la nuova gestione dei chioschi di Parco Europa e via Vico

Il Comune di Mondovì ha ufficialmente aperto il bando per la nuova gestione dei chioschi adibiti a bar siti in Parco Europa e via Vico. Due differenti strutture di proprietà comunale caratterizzate rispettivamente da una superficie interna di quarantadue e quaranta metri quadrati, a cui vanno aggiunte le piattaforme limitrofe atte ad ospitare tavoli, sedie e ombrelloni, con rispettivi marciapiedi e vialetti d’accesso. Gli interessati dovranno compilare l’apposita documentazione (disponibile sul sito internet istituzionale ovvero allo Sportello Unico Polivalente) entro le ore 12.00 del 10 giugno. Il nuovo contratto di locazione avrà una durata di sei anni, rinnovabili per ulteriori sei.

"Terminati i lavori in Parco Europa e installata la stazione di ricarica per biciclette elettriche del “Sentiero Landandè” in via Vico, abbiamo effettuato alcuni interventi di manutenzione ad entrambi i chioschi che tornano così nuovamente a disposizione della collettività - il commento del sindaco e dell’assessore al Patrimonio -. Auspichiamo, quindi, che i partecipanti al bando siano tanti e che entrambe le strutture diventino due luoghi di aggregazione frequentati e apprezzati. Come Amministrazione, inoltre, abbiamo scelto di agevolare nel concreto il percorso dei nuovi gestori, consentendo loro di versare soltanto il 70% del canone offerto per il primo anno e l’85% per il secondo anno. Un sincero ringraziamento, in tal senso, a Confcommercio - As.Com. Monregalese per la collaborazione offerta, fondamentale per stabilire il valore di mercato di entrambe le locazioni, ponderato al fine di non creare disequilibri con analoghe strutture di somministrazione".